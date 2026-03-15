«Με έστειλαν στον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και με κακοποίησε στο γιοτ του», καταγγέλλει θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν

Μια γυναίκα που στο παρελθόν υπήρξε θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζει ότι την έστειλαν να συναντήσει τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και την κακοποίησε στο πολυτελές γιοτ του.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «The Sunday Times», η γυναίκα που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο «Natalie» για την προστασία της ταυτότητάς της, ήταν νεαρό μοντέλο όταν το 1997, βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν της είπε ότι «θα έπρεπε να γνωρίσει Μοχάμεντ τον Αλ Φαγιέντ επειδή ήταν πολύ ισχυρός άνθρωπος».

Η ίδια επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για φωτογράφιση καταλόγου μόδας, όμως άλλαξε τα σχέδιά της και ταξίδεψε στο Σαιν-Τροπέ, όπου όπως ισχυρίζεται ο δισεκατομμυριούχος την υποδέχθηκε στο πολυτελές γιοτ του.

Η Natalie περιέγραψε τον Αλ Φαγιέντ ως «πολύ μεγαλύτερο άνδρα» και υποστηρίζει ότι μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να της λέει ότι ήθελε «να δοκιμάσει νέα πράγματα» μαζί της, ενώ δεν της επέτρεπε να φύγει από το σκάφος μέχρι να δέσει στο λιμάνι.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, εκείνη τη στιγμή ο επιχειρηματίας την κακοποίησε σεξουαλικά. «Ένιωθα ότι είχα συνηθίσει να με αντιμετωπίζουν έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα αποφάσισε πρόσφατα να μιλήσει δημόσια, όταν είδε φωτογραφία του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ σε άρθρο τον περασμένο Νοέμβριο και, όπως είπε, ήταν «χίλια τοις εκατό σίγουρη» ότι ήταν ο άνθρωπος που την κακοποίησε.

Δηλώνει επίσης πρόθυμη να συνεργαστεί με τη βρετανική αστυνομία και έχει ήδη έρθει σε επαφή με άλλα πιθανά θύματα.

Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ τον Νοέμβριο του 2024, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατό του σε ηλικία 94 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, τρεις γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών ανακρίθηκαν με την υποψία ότι βοήθησαν τον πρώην ιδιοκτήτη των Harrods σε αδικήματα όπως σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς και διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι σήμερα 154 άτομα έχουν καταγγείλει περιστατικά που περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό, σεξουαλική εκμετάλλευση και trafficking. Οι αρχές έχουν συλλέξει μαρτυρίες τόσο από καταγγέλλοντες όσο και από μάρτυρες τους τελευταίους 18 μήνες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Daily Mail

