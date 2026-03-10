Αρχεία Έπσταϊν: Η πρώην βοηθός του Άντριου ετοιμάζεται να καταθέσει στην Αστυνομία

Η Σάρλοτ Μάνλεϊ, πρώην βοηθός του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, συμφώνησε να μιλήσει με την αστυνομία μετά τη σύλληψη του πρώην Βρετανού πρίγκιπα.

Η 68χρονη πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού υπηρέτησε ως ιδιωτική γραμματέας και ταμίας του Άντριου από το 2001 έως το 2003.

Η Μάνλεϊ δήλωσε στην εφημερίδα The Times στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι είναι πρόθυμη να μιλήσει με την αστυνομία σχετικά με την περίοδο που υπηρετούσε τον αδερφό του βασιλιά Κάρολου.

Όταν οι δημοσιογράφοι της Times επισκέφθηκαν το σπίτι της για να ρωτήσουν σχετικά με την υποτιθέμενη πληρωμή και τις κατηγορίες κατά του πρώην εργοδότη της, η Μάνλεϊ αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις λέγοντας: «Θα προτιμούσα να μιλήσω στην αστυνομία παρά στον Tύπο, όχι ότι θα είχα πολλά να τους πω».

Η Μάνλεϊ συνόδευε τακτικά τον Άντριου στις διεθνείς του επισκέψεις ενώ υπηρετούσε ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου και κρατήθηκε για 11 ώρες υπό την υποψία κατάχρησης εξουσίας.

Σύμφωνα με την Times, η Μάνλεϊ υπέγραψε επιταγή 75 λιρών από τον τραπεζικό λογαριασμό του Μπάκιγχαμ για λογαριασμό του Άντριου το 2000 για μασάζ που είχε οργανώσει η φίλη του Έπσταϊν, Γκιλέιν Μάξγουελ.

Η πρώην μασέζ της Μάξγουελ, Μονίκ Τζιανελόνι, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η Μάνλεϊ είχε οργανώσει να επισκεφθεί τον Άντριου στο Παλάτι.

«Όταν μπήκα στο δωμάτιο, ο Άντριου στεκόταν εκεί με ρόμπα», δήλωσε η Τζιανελόνι στη Daily Mail. «Μετά το "γεια", εξαφανίστηκε στο μπάνιο και επέστρεψε γυμνός. Στράφηκα αλλού και ένιωσα αρκετά αμήχανα». Η Τζιανελόνι πρόσθεσε ότι, παρά την αρχική αμηχανία, ο Άντριου ήταν «πολύ ευγενικός και πολύ τζέντλεμαν» για το υπόλοιπο της συνεδρίας μασάζ.

Η συμπεριφορά του Άντριου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση για περισσότερη από μία δεκαετία, λόγω των κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης από την Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες της.

Το 2022, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πολιτική συμφωνία χωρίς παραδοχή ευθύνης. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε το 2025.

Με πληροφορίες από People

