Με επίδεσμο στο αυτί όπως ο Τραμπ εμφανίζονται Ρεπουμπλικανοί στο συνέδριο

Κι όμως, συμβαίνει: Οι σύνεδροι των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερική εμφανίζονται στις εργασίες του RNC με επίδεσμο στο αυτί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Το... trend εμφανίστηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, και όσο περνούσε η ώρα όλο και περισσότεροι άνδρες και γυναίκες, εθεάθησαν να φορούν αυτοσχέδιους - υπερμεγέθεις, είπαν κάποιοι - επιδέσμους στα αυτιά.

Watch: After the attempted assassination of former President Trump, some RNC delegates wore bandages on their ears. WSJ spoke with them on the convention floor about the message they wanted to send. https://t.co/Fisav9kcAG https://t.co/Fisav9kcAG