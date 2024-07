Τραμπ: Η στιγμή που φτάνει στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό: «Περπατάει, περπατάει»

Εάν νέο βίντεο έρχεται στο φως τη δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφονται οι αγωνιώδεις στιγμές της άφιξης του τραυματισμένου Ντόναλντ Τραμπ λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο νοσοκομείο του Μπάτλερ στην Πενσιλβάνια

Το βίντεο τράβηξε άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο και περιγράφει ότι ήταν στην πρώτη σειρά και είδε τον Τραμπ να αιμορραγεί από το κεφάλι του.

Ο κόσμος είχε ήδη πληροφορηθεί την επίθεση εναντίον του και πίστευαν ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν σοβαρά τραυματισμένος. Στη συνέχεια, ακούγονται πολίτες να φωνάζουν: «Περπατάει! Περπατάει!».

WATCH



A patient at the Butler, Pennsylvania hospital captured the tense moment when President Trump arrived. The ER waiting room buzzed with shock and concern as news spread that Donald Trump had been shot. pic.twitter.com/jYcNeB5dbG