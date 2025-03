Με εντολή Τραμπ, οι Μυστικές Υπηρεσίες αποσύρουν την ασφάλεια των παιδιών του Τζο Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ θα σταματήσει «αμέσως» την παροχή ασφάλειας στα ενήλικα παιδιά του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ εξέφρασε την πρόθεσή του στο social media Truth Social μετά από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ασφάλεια που παρέχει η Μυστική Υπηρεσία στον Χάντερ Μπάιντεν, το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του πρώην Αμερικανού προέδρου. «Ο Χάντερ Μπάιντεν είχε προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλα πληρωμένα από τους φορολογούμενους των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Τραμπ.

«Σας ενημερώνουμε ότι, με άμεση ισχύ, ο Χάντερ Μπάιντεν δεν θα λαμβάνει πλέον προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία. Ομοίως, η Άσλεϊ Μπάιντεν, στην ασφάλεια της οποίας έχουν ανατεθεί 13 πράκτορες, θα διαγραφεί από τη λίστα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

BREAKING:

This morning, President Trump learned that Hunter Biden had 18 Secret Service Agents assigned to him while in South Africa.



NOW: Trump just announced both Hunter & Ashley Biden’s Secret Service protection, totaling 31 Agents, have been pulled. pic.twitter.com/PLA5bxdqoO