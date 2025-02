Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στο δικαστήριο ο Λουίτζι Μαντζιόνε - «Είναι υποδειγματικός κατάδικος»

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε μεταφέρθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν για μία προδικαστική ακρόαση την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, καθώς ο 26χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαντζιόνε, ντυμένος με πράσινο πουλόβερ, λευκό πουκάμισο με γιακά και χακί παντελόνι, εμφανίστηκε για πρώτη φορά φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο 26χρονος μπήκε στο κτίριο του δικαστηρίου συνοδευόμενος από άνδρες της ασφάλειας και προχώρησε στην αίθουσα χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στις κάμερες.

Luigi Mangione just now arriving at the New York Supreme Criminal Court for his first court appearance of the year. pic.twitter.com/p2bfevDMbs — The Luigi Case (@LuigiCaseFiles) February 21, 2025

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ακρόασης, η δικηγόρος του Μαντζιόνε, Κάρεν Φρίντμαν Ανιφίλο, εξέφρασε «σοκ» για το γεγονός ότι αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και ο δήμαρχος Έρικ «κάθισαν με το HBO και έβαλαν μαλλιά και μακιγιάζ» για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπόθεση, λέγοντας ότι το δικαίωμά του Μαντζιόνε σε μια δίκαιη δίκη «επηρεάζεται συνεχώς».

«Οι ηθοποιοί που τον υποδύονται στην τηλεόραση δεν του μοιάζουν καθόλου»

Η Φρίντμαν Ανιφίλο υποστήριξε επίσης ότι οι ηθοποιοί που «τον υποδύονται στην τηλεόραση... δεν του μοιάζουν καθόλου».

«Καθόμουν εκεί και μάθαινα για την υπόθεση ακούγοντας έναν ηθοποιό να διαβάζει τα πράγματα του Λουίτζι» πρόσθεσε η Φρίντμαν Ανιφίλο σε συνέντευξη Τύπου έξω από το δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία.

Facebook Twitter Ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάτταν την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου / Φωτ: EPA

Η Φρίντμαν Ανιφίλο διαφώνησε επίσης με την κίνηση της εισαγγελίας να θέσει σε κίνηση την προετοιμασία της δίκης, λέγοντας ότι η «εστίασή» της αυτή τη στιγμή είναι στην ξεχωριστή ομοσπονδιακή υπόθεση δολοφονίας, όπου ο Μαντζιόνε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς περισσότεροι από 100 υποστηρικτές του Μαντζιόνε έδωσαν το «παρών» εκτός αλλά και εντός του κτιρίου.

Astonishing crowd inside Manhattan Criminal Court two hours before Luigi Mangione’s follow-up appearance. Organized chaos, people are in cordoned-off gaggles down the full length of the hall, chatting casually. Feels reminiscent of fans waiting for a concert ticket line to open. pic.twitter.com/HNhY1oI2pt — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) February 21, 2025

Ο Μαντζιόνε έχει συγκεντρώσει στρατιές υποστηρικτών, πολλοί από τους οποίους είναι απογοητευμένοι από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο έρανος για τη νομική του υπεράσπιση έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 500.000 δολάρια.

Outside Manhattan State Supreme Court where Luigi Mangione is set to appear in court at 2:15pm est. Healthcare reform/justice for Luigi protesters are here as well. Will be LIVE @StatusCoup on YT soon pic.twitter.com/1dyq9C6u9T — Jordan (@JordanChariton) February 21, 2025

«Ο Μαντζιόνε είναι υποδειγματικός κατάδικος»

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο διέταξε να παραμείνει ο Μαντζιόνε με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Σε εκείνο το σημείο, η δικηγόρος του Μαντζιόνε δήλωσε ότι ο πελάτης της είναι «υποδειγματικός κατάδικος».

Ο Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για τις πολιτειακές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει δηλώσει την ενοχή του για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες. Κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν μαζί με πολλούς άλλους κατηγορούμενους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων ο Σον «Diddy» Κομπς και ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.

Με πληροφορίες από BBC, PEOPLE