Μαζικές εκκενώσεις στη Σαγκάη: Απομακρύνουν αρνητικούς στον κορωνοϊό- «Ανοίξτε ντουλάπες και εξώπορτες»

Nέες προσπάθειες για μετεγκατάσταση ολόκληρων κοινοτήτων σε περιοχές της Σαγκάης, καθώς οι κινεζικές αρχές επιβάλλουν ακραία μέτρα προκειμένου να σταματήσουν ένα νέο κύμα Covid.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, τοπικοί αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια περιοχή βόρεια της πόλης έδωσαν επίσημη εντολή για μεταφοράς των κατοίκων σε εγκαταστάσεις μαζικής απομόνωσης, σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων.

Το σχέδιο είναι να μετακινηθούν από τα σπίτια τους στο Pingwang στη γειτονική επαρχία Zhejiang, όπου θα παραμείνουν για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, από τη μετακίνηση μπορούν να εξαιρεθούν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες.

Οι αρχές μετακινούν μόνο όσους πολίτες έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε τεστ κορωνοϊού, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης, εν μέσω τεράστιας πίεσης να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και τα κρούσματα στο μηδέν.

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες αφότου οι αρχές έβγαλαν ξανά ανθρώπους από τα σπίτια τους και εκκένωσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε άλλη περιοχή της Σαγκάης.

Τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μικρή πόλη Beicai και να μετακομίσουν σε προσωρινά καταλύματα, ώστε να απολυμανθεί η περιοχή στα περίχωρα της Pudong, ανατολικά της πόλης.

Επίσημη ανακοίνωση καλούσε τους κατοίκους να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους και να αφήσουν τις πόρτες της ντουλάπας ανοιχτές καθώς και την εξώπορτα του σπιτιού. Το μέγεθος της επιχείρησης εκκένωσης φαίνεται από τις εικόνες στα social media, που δείχνουν ανθρώπους να σχηματίζουν ουρές με γεμάτες βαλίτσες, μες τη νύχτα:

Beicai Village, PuDong district, Shanghai. Residents are forced to move out of their own house, pets are not allowed to take along, front doors can’t be locked, closet in the house have to be left open so gvmt can sterilize the house.#shanghai #lockdown #上海疫情 1/ pic.twitter.com/j73HC68mfX — NoMoreLies (@NoMoreLiesCCP) April 16, 2022

Επίσης η ανακοίνωση έλεγε: «Δεν μπορείτε να πάρετε τα κατοικίδιά σας μαζί σας σε αυτήν την εκκένωση, αλλά θα κανονίσουμε να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται» και κατέληγε ως εξής: «Μπροστά στην ξαφνική επιδημία, ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες είναι να συνεργαστούμε και να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή το συντομότερο δυνατό».

Shock! Tonight, #Shanghai transfered a whole #Beicai village to other places, more than 80 buses were used. Every house in the village need to disinfect. Officials banned villagers to take pets out, and advice them to open their doors and wardrobes.#上海疫情 #China #Jmsc6040 pic.twitter.com/OfCZGaWd1p — Angellai (@Angellai9) April 16, 2022

Οι νέες εικόνες που έρχονται από την Σαγκάη είναι μια ακόμη ένδειξη των ακραίων μέτρων, που είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει η Κίνα ώστε να σταματήσει την εξάπλωση του Covid, η οποία έχει καταγράψει περίπου 400.000 κρούσματα στη διάρκεια του νέου κύματος. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 25 εκατομμυρίων παραμένει υπό αυστηρό lockdown για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν 17 νέοι θάνατοι- σχεδόν όλοι ήταν ηλικιωμένοι, μη εμβολιασμένοι κάτοικοι με υποκείμενα νοσήματα.

In a village in Beicai Town, Pudong New Area, Shanghai, all the people got on the government bus and went to the quarantine center. pic.twitter.com/duYeDTUZRa — new century (@newcentury1999) April 18, 2022

Βίντεο στα social media δείχνουν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας με προστατευτικές στολές να διασχίζουν την πόλη Beicai και να απλώνουν σκόνη ασβέστη στους δρόμους και τα πεζοδρόμια για να προσπαθήσουν να σκοτώσουν υπολείμματα του ιού. Αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς ότι έως και 8.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν θετικοί, κάνοντας λόγο για «ψευδείς πληροφορίες».

The theater in #shanghai #ChinaLockdown continues. #ccp is serious this time, as they are now using Lime as a treatment for #covid19. @OregonGovBrown we could have let playgrounds open if we only used Lime to fumigate playgrounds for the non masked & non vaccinated kids. 🤡 pic.twitter.com/CKXRlevw1k — John Ford (@PDXFato) April 21, 2022

Workers in protective suits prepare to disinfect a residential compound in Huangpu district, following the coronavirus outbreak in Shanghai, China. China Daily via REUTERS

El modelo chino anticovid no parece sostenible.... pic.twitter.com/5bUYIRpEyT — carmelo tajadura (@CTajadura) April 21, 2022

disney promoting their 142nd star wars tv show in shanghai during covid lockdown. it looks good but cmon guys too soon pic.twitter.com/nlkXR6WCBR — Rilez (@IAmRilez) April 21, 2022

Οι κάτοικοι φέρεται να μεταφέρθηκαν σε διάφορα κέντρα ή ξενοδοχεία καραντίνας. «Δεν αντέχω άλλο, έφτασα χθες το βράδυ, αλλά θέλω ήδη να επιστρέψω σπίτι!», έγραψε μια 33χρονη γυναίκα, η οποία στάλθηκε σε ένα επιταγμένο σχολείο.

Άλλοι είπαν ότι οι συνθήκες στα προσωρινά νοσοκομεία, όπου είχαν μεταφερθεί, ήταν βελτίωση. Μια οικιακή βοηθός στην ηλικία των 40 είπε ότι ήταν ανάμεσα στα 100 άτομα που μεταφέρθηκαν σε μια εγκατάσταση, όπου το φαγητό ήταν καλύτερο. Σε παλαιότερη ανάρτηση είχε διαμαρτυρηθεί για την κρατική προμήθεια «δύο καρότων, μίας σάπιας κολοκύθας και δύο καλαμποκιών».

Meanwhile in #Shanghai, this is how CCP is forcing parents to send their children to school. Little kids are forced to wear white PPE kits. pic.twitter.com/ptNU4Fencj — WumaoHub (@WumaoHub) April 21, 2022

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι κινεζικές αρχές μετακινούν ολόκληρο τον πληθυσμό μιας πόλης προκειμένου να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού.

Νωρίτερα φέτος, περίπου 9.000 κάτοικοι της Hangzhou μετακινήθηκαν μαζικά σε «περιοχές απομόνωσης» μετά από το ξέσπασμα της μετάλλαξης Όμικρον, ενώ τον περσινό Ιανουάριο, περίπου 20.000 άνθρωποι που ζούσαν σε περισσότερες από 12 πόλεις της Hebei - επαρχία κοντά στο Πεκίνο - μετακινήθηκαν επίσης για να περιοριστεί ο ιός.