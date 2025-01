Μαυροβούνιο: Οργή στη συγκέντρωση για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα από πυρά ενόπλου

Φόρο τιμής στα θύματα ενός ενόπλου απέτισαν χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πόλη Τσέτινιε, στο νότιο Μαυροβούνιο.

Η επίθεση του ενόπλου με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς σημειώθηκε την Τετάρτη. Ένας 45χρονος άνοιξε πυρ την Πρωτοχρονιά μέσα σε ένα εστιατόριο και σε άλλα τέσσερα μέρη της πόλης αυτής των 12.000 κατοίκων, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις.

Οι αρχές επικρίθηκαν από την αντιπολίτευση και ένα μέρος του πληθυσμού, που εκτίμησαν ότι οι δυνάμεις της τάξης δεν αντέδρασαν επαρκώς και γρήγορα, καθώς οι πυροβολισμοί διήρκεσαν 30 λεπτά και σε πέντε διαφορετικά σημεία. Η αστυνομία χρειάστηκε περίπου έξι ώρες για να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ ήταν περικυκλωμένος από αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι παρέμειναν σιωπηλοί για 12 λεπτά στη μνήμη των 12 θυμάτων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά ενώ οργή και πόνος κυριάρχησαν στη συγκέντρωση. Οι άνθρωποι αυτοί, που πήγαν εκεί για να «υποστηρίξουν την πόλη και τις οικογένειες των θυμάτων», άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στο κέντρο του Τσέτινιε, το οποίο γνώρισε τη δεύτερη σφαγή μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Thousands protest in Montenegro to demand ouster of top security officials over mass shootinghttps://t.co/TdCDKlE5ue