Μάθημα για τον Harry Styles θα διδάσκεται σε πανεπιστήμιο στο Τέξας

Το κολέγιο Honors του πολιτειακού πανεπιστημίου του Τέξας εισάγει μάθημα για τον Βρετανό σταρ Harry Styles, για να προσελκύσει φοιτητές και να ενισχύσει την απήχηση των μαθημάτων.

Ο 28χρονος πρόκειται να γίνει αντικείμενο μελέτης σε ένα μάθημα του Honors Colleg με τίτλο «Ο Harry Styles και η λατρεία της διασημότητας: ταυτότητα, διαδίκτυο και ευρωπαϊκή ποπ κουλτούρα».

Σύμφωνα με τη σχετική διαφήμιση «το μάθημα θα επικεντρωθεί στον κ. Styles και στον δημοφιλή ευρωπαϊκό πολιτισμό, για να κατανοηθεί η πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη της σύγχρονης διασημότητας σε σχέση με ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, φυλής, τάξης, έθνους και παγκοσμιοποίησης, μέσα ενημέρωσης, μόδας, θαυμαστών πολιτισμός, διαδικτυακή κουλτούρα και καταναλωτισμός».

Το μάθημα θα διδάσκεται από το επόμενο εαρινό εξάμηνο και οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θα κερδίζουν μόρια για τίτλους σπουδών ιστορίας, διεθνών σπουδών, σπουδών κουλτούρας της διασημότητας, σπουδών διαφορετικότητας και σπουδών γυναικών και φύλου.

Ο Styles έγινε γνωστός ως μέλος της μπάντας One Direction και ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 2017. Πρόσφατες επιτυχίες περιλαμβάνουν τα "As it Was" και "Watermelon Sugar".

Ο Dr Louie Dean Valencia, αναπληρωτής καθηγητής ψηφιακής ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Τέξας, ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το μάθημα στο Twitter, λέγοντας: «Είναι επίσημο. Διδάσκω το πρώτο πανεπιστημιακό μάθημα στον κόσμο για το έργο του #HarryStyles.»

It's official, official. I'm teaching the world's first ever university course on the work of #HarryStyles is happening Spring 2023 at @TXST University (see description).



This is what tenure looks like. Let's gooooo! 😊 pic.twitter.com/1z3vMZoxRV