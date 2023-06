Maternity Manifesto: Έγκυες ευρωβουλευτές ζητούν να ψηφίζουν κατά την άδεια μητρότητας

Ευρείας αποδοχής τυγχάνει η εκστρατεία που ξεκίνησε πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά τις εγκύους ευρωβουλευτές και την δυνατότητά τους να ψηφίζουν.

Ως «σεξιστικό» και «αντιδημοκρατικό» χαρακτηρίζει το Politico το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μεριμνήσει επαρκώς για τις γυναίκες μέλη του που είναι έγκυες και δεν έχει επίσημη διαδικασία, η οποία να επιτρέπει την ψηφοφορία εξ αποστάσεως για γυναίκες ευρωβουλευτές, που θα γίνουν ή έγιναν πρόσφατα μητέρες.

Τώρα τέσσερις έγκυες ευρωβουλευτές ηγούνται εκστρατείας, και με άνδρες συναδέλφους τους ως συμμάχους, για να εξασφαλίσουν την δυνατότητα ψήφου και στην γονική άδεια. Σε αντίθεση με τα μέλη αρκετών εθνικών κοινοβουλίων σε χώρες όπως η Ισπανία, οι γυναίκες ευρωβουλευτές δεν μπορούν να συνεχίσουν να ψηφίζουν αν πάρουν άδεια για να φροντίσουν νεογέννητα παιδιά τους, επειδή δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία που να επιτρέπει παράλληλα τη γονική άδεια και την ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

Μια εκ των πολιτικών που πρωτοστατούν στην εκστρατεία είναι η Λάρα Γουόλτερς. «Καιρός για ένα σύγχρονο και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν θα αναγκάζει τα μέλη του να επιλέγουν μεταξύ του νεογέννητου παιδιού τους και των ψηφοφόρων τους. Ένα κοινοβούλιο που δεν θα αποτρέπει, αλλά θα ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να εισέλθουν στην πολιτική» δηλώνει η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Time for a modern and inclusive European Parliament, that doesn’t force its Members to choose between their newborn and their voters. A Parliament that does not deter, but encourages young women from entering politics!👇 pic.twitter.com/niEbdVs9QJ

«Βρισκόμαστε στο 2023. Εάν είναι κάποια αναγκασμένη να επιλέξει μεταξύ της ψήφου και του παιδιού της, αυτό είναι ένα πραγματικά κακό μήνυμα, ειδικά για τις νέες γυναίκες», δήλωσε στο Politico η Λάρα Γουόλτερς. Η Ολλανδή ευρωβουλευτής από την ομάδα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Η απουσία ενός μόνο ευρωβουλευτή θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στο Ευρωκοινοβούλιο σε κάποιες ψηφοφορίες. Παρόλο που οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να πληρώνονται κανονικά και να προστατεύονται από κυρώσεις εάν χάσουν τις ψηφοφορίες της ολομέλειας όταν παίρνουν άδεια εργασίας για γονικούς λόγους, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει επί του παρόντος διατάξεις που να επιτρέπουν σε ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να ψηφίζουν εξ αποστάσεως εάν δεν μπορούν να φτάσουν φυσικά στο Στρασβούργο. Η ρύθμιση αυτή, υποστηρίζουν όσοι πιέζουν για το ζήτημα ψήφου κατά την γονική άδεια, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι γυναίκες ευρωβουλευτές τιμωρούνται αν επιλέξουν να κάνουν παιδιά.

«Είναι αντιδημοκρατικό και σεξιστικό», δήλωσε η αυστριακή ευρωβουλευτής Κλόντια Γκαμόν - η οποία ανήκει στη φιλελεύθερη ομάδα Renew και περιμένει παιδί - σε ομιλία της στο Κοινοβούλιο το βράδυ της Δευτέρας.

Δεκατρείς ευρωβουλευτές παρέδωσαν την Τρίτη στο γραφείο της προέδρου Ρομπέρτα Μέτσολα ένα ψήφισμα, με το οποίο πιέζουν για μεταρρυθμίσεις, ζητώντας

-αναγνωρισμένη γονική άδεια,

-ψήφο εξ αποστάσεως και

-δυνατότητα διορισμού ενός ευρωβουλευτή ως αναπληρωτή

Maternity & paternity leave in the European Parliament - it doesn’t exist. In practice, that might mean choosing between nursing your baby and representing your voters. Thank you @EP_President for receiving so many of us today and signing our manifesto for change! pic.twitter.com/XdTL3jrmai