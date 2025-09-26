Μασκ vs Άλτμαν: «Μας κλέβουν εμπορικά μυστικά» - Νέα αγωγή της xAI κατά της OpenAI

Η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ κατηγόρησε την αντίπαλή της, OpenAI, για κλοπή εμπορικών μυστικών, προχωρώντας σε νέα αγωγή, την τελευταία στη νομική επίθεση του δισεκατομμυριούχου κατά του πρώην επιχειρηματικού του συνεργάτη, Σαμ Άλτμαν.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, ισχυρίστηκε ότι η OpenAI ακολούθησε ένα «βαθιά ανησυχητικό μοτίβο» προσλήψεων πρώην υπαλλήλων της xAI για να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά μυστικά που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok. Η εταιρεία λέει ότι η OpenAI επιδιώκει αθέμιτα πλεονεκτήματα στον αγώνα για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

«Η OpenAI στοχεύει σε άτομα που έχουν γνώση των βασικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών σχεδίων της xAI, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα της xAI και των λειτουργικών πλεονεκτημάτων της στην έναρξη κέντρων δεδομένων, και στη συνέχεια παρακινεί αυτούς τους υπαλλήλους να παραβιάσουν την εμπιστευτικότητα και άλλες υποχρεώσεις τους προς την xAI με παράνομα μέσα», αναφέρει η αγωγή.

Μασκ vs Άλτμαν: Πολυάριθμες αγωγές τα τελευταία χρόνια

Ο Μασκ και η xAI έχουν καταθέσει πολυάριθμες αγωγές κατά της OpenAI τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ του Άλτμαν και Μασκ. Η σχέση μεταξύ των δύο έχει γίνει ολοένα και πιο εχθρική καθώς η ισχύς του Άλτμαν και της OpenAI στον τεχνολογικό κλάδο έχει αυξηθεί, με τον Μασκ να προσπαθεί να εμποδίσει τα σχέδια της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης να μετατραπεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Στην τελευταία καταγγελία, η xAI ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τη φερόμενη εκστρατεία υπονόμευσης της εταιρείας ενώ εξέταζε ισχυρισμούς για κλοπή εμπορικών μυστικών εναντίον του πρώην μηχανικού Xuechen Li, που έχει κατηγορήσει ατομικά ότι παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες στον κατασκευαστή του ChatGPT σε ξεχωριστή αγωγή. Ο Li δεν έχει ακόμη απαντήσει στους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η OpenAI προσέλαβε τον πρώην μηχανικό της εταιρείας Jimmy Fraiture και ένα ανώνυμο ανώτερο οικονομικό στέλεχος, εκτός από τον Li, προκειμένου να αποκτήσει εμπορικά μυστικά της xAI. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό της καταγγελίας την Πέμπτη.

Η αγωγή περιελάμβανε επίσης, ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός email που έστειλε τον Ιούλιο ο Alex Spiro, ο δικηγόρος του Μασκ και της xAI, σε ένα πρώην στέλεχος της xAI, κατηγορώντας τους ότι παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους περί εμπιστευτικότητας. Ο πρώην υπάλληλος, του οποίου το όνομα έχει σβηστεί στο screenshot, απάντησε στον Spiro με ένα email με βρισιές.

Πριν γίνει ο νομικός αντίπαλος της OpenAI, ο Μασκ συνίδρυσε την εταιρεία με τον Άλτμαν το 2015 και στη συνέχεια αποχώρησε το 2018.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον Altman ότι παραβίασε την «ιδρυτική συμφωνία» ότι η OpenAI θα εργαζόταν για τη βελτίωση της ανθρωπότητας, ισχυριζόμενος ότι η στροφή του προς τη συνεργασία με τη Microsoft και την επιδίωξη κερδών αναιρεί τις αρχές της. Η OpenAI και ο Άλτμαν έχουν δηλώσει ότι ο Μασκ υποστήριζε προηγουμένως ένα μοντέλο κερδοσκοπίας και κινείται από ζήλια.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε πληθώρα αγωγών τόσο ως ενάγων όσο και ως εναγόμενος, μήνυσε επίσης την OpenAI και την Apple τον περασμένο μήνα για κατηγορίες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά και για την Apple που ευνοούσε το ChatGPT στο κατάστημα εφαρμογών της. Σύμφωνα με την αγωγή, οι αντίπαλοί του συμμετείχαν σε «συνωμοσία για να μονοπωλήσουν τις αγορές smartphone και γενετικών chatbots τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Άλτμαν δημοσίευσε στο X, το κοινωνικό δίκτυο του Μασκ, απαντώντας: «Πρόκειται για έναν αξιοσημείωτο ισχυρισμό, δεδομένων όσων έχω ακούσει ότι ο Έλον ελέγχει τον Χ για να ωφελήσει τον εαυτό του και τις δικές του εταιρείες και να βλάψει τους ανταγωνιστές του και τους ανθρώπους που δεν συμπαθεί».

Η νέα αγωγή της xAI αποτελεί μέρος μιας κατάστασης υψηλού διακυβεύματος στη Σίλικον Βάλεϊ για την πρόσληψη ταλέντων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την απόκτηση μεριδίου αγοράς στην αναπτυσσόμενη, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανία. Εταιρείες όπως η Meta έχουν επενδύσει τεράστια χρηματικά ποσά σε ερευνητές και στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης με την ελπίδα ότι αυτό θα τους δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγώνα για την κατασκευή ολοένα και πιο προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian

