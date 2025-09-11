«Μακρόν παραιτήσου»: Οι νέοι της Γαλλίας στους δρόμους ενάντια στη «Δημοκρατία της ελίτ»

Η Γαλλία κατακλύστηκε από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ενώνουν τις φωνές τους στο κίνημα «Block Everything», ζητώντας την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία την Τετάρτη, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της πολιτικής ελίτ και των σχεδιαζόμενων περικοπών δαπανών.

Περισσότεροι από 80.000 άνδρες ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, απομακρύνοντας οδοφράγματα, καθώς η ένταση κλιμακωνόταν σε αρκετά σημεία. Στο Παρίσι, τα ΜΑΤ έκαναν περιοδική χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη, ενώ περίπου 200 άτομα συνελήφθησαν.

Το κίνημα «Block Everything» («Μπλοκάρετε τα Πάντα»), βασική έκφραση δυσαρέσκειας που εξαπλώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίστηκε τον Μάιο μέσα από δεξιές ομάδες, αλλά στη συνέχεια υιοθετήθηκε από την αριστερά και την άκρα αριστερά.

«Είναι το ίδιο χάλι - ο Μακρόν πρέπει να φύγει»

Οι αναταραχές εντάθηκαν την ημέρα που ο συντηρητικός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε καθήκοντα ως νέος πρωθυπουργός του Μακρόν, μετά την αποπομπή του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, από το κοινοβούλιο.

«Είναι το ίδιο χάλι· το ίδιο, ο Μακρόν είναι το πρόβλημα, όχι οι υπουργοί», δηλώνει μέλος του συνδικάτου CGT στην εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών του Παρισιού RATP. «Πρέπει να φύγει».

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο 3% της ΕΕ, καθώς και το χρέος της, που αντιστοιχεί στο 114% του ΑΕΠ. Στο Παρίσι, μαθητές και φοιτητές ενίσχυσαν τις διαδηλώσεις. Το Reuters αναφέρει ότι περισσότεροι από 300 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο, αν και πολλές συγκεντρώσεις παρέμειναν ειρηνικές.

Σύμφωνα με τον απερχόμενο υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, σχεδόν 200.000 άτομα συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία – μια «σημαντική» κινητοποίηση, όπως τη χαρακτήρισε, αν και πρόσθεσε ότι «όσοι ήθελαν να παραλύσουν τη χώρα απέτυχαν».

Το κίνημα αποτυπώνει την οργή για αυτό που οι διαδηλωτές θεωρούν ως μια δυσλειτουργική πολιτική ελίτ προσηλωμένη στη λιτότητα. Η αγανάκτηση οξύνθηκε μετά την πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές 44 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες.

Η «Δημοκρατία της ελίτ» - Οργή για τις περικοπές στον προϋπολογισμό

Έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι, εκατοντάδες νέοι φώναζαν αντι-Μακρόν συνθήματα. Ένας κρατούσε πλακάτ με τη γαλλική σημαία και το σύνθημα: «Η Δημοκρατία της πλούσιας ελίτ».

«Ήρθαμε να κάνουμε θόρυβο», είπε η 17χρονη φοιτήτρια της Σορβόννης Έμα Μεγκουερντιτσιάν. «Θέλουμε να ξέρουν ότι δεν αντέχουμε άλλο· θέλουμε έναν άλλο τύπο κυβέρνησης».

Στη Νάντη, διαδηλωτές έκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο με φλεγόμενα λάστιχα και κάδους απορριμμάτων, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψει την κατάληψη κυκλικού κόμβου. Στη Ρεν, ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στη Μονπελιέ, στο νότο, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε διαδηλωτές που είχαν στήσει οδόφραγμα για να κλείσουν την κυκλοφορία. Σε πανό γραφόταν: «Μακρόν παραιτήσου».

Η αστυνομία του Παρισιού χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά νεαρών που είχαν αποκλείσει την είσοδο σε λύκειο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα ποδήλατα και κάδους από πολλά οδοφράγματα. Συμπλοκές σημειώθηκαν και σε πορεία κοντά στο εμπορικό κέντρο Châtelet στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ οι πυροσβέστες έσβησαν φωτιά σε γειτονικό κτίριο.

«Ήρθαμε να κάνουμε θόρυβο», είπε η 17χρονη φοιτήτρια της Σορβόννης Έμα Μεγκουερντιτσιάν που ενώνει τη φωνή της με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους νέους στη Γαλλία / Φωτ: EPA

«Block Everything» και «Κίτρινα Γιλέκα»

Το κίνημα «Block Everything» συγκρίνεται με την εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018-2019 για τη φορολογία και το κόστος ζωής, που ανάγκασε τον Μακρόν να κάνει παραχωρήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο κοινωνιολόγος Αντουάν Μπριστιέλ από το «Ίδρυμα Ζαν Ζωρές» σημείωσε μια διαφορά:

«Στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων είχαμε μια πιο ευάλωτη Γαλλία που δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα – πολλούς εργαζόμενους, πολλούς συνταξιούχους. Εδώ, σε όρους ηλικίας, βλέπουμε πολλούς νέους».

Οι νέοι, είπε, «έχουν ένα όραμα για έναν κόσμο με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερες ανισότητες και ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί διαφορετικά, καλύτερα».

Την παραίτηση του Μακρόν ζητούν οι Γάλλοι που κατέκλυσαν τους δρόμους / Φωτ.: EPA

«Οι νέοι είναι το μέλλον. Η παλιά γενιά μας άφησε έναν σάπιο κόσμο, μια σάπια κυβέρνηση. Εναπόκειται σε εμάς να παλέψουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα και να χορέψουμε πάνω στα ερείπια του παλιού κόσμου», δήλωσε η 21χρονη φοιτήτρια Αλίς Μορέν.

