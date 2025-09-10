Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Η Γαλλία ζει μία από τις πιο έντονες ημέρες κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών, με αφορμή το κάλεσμα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» που διακινήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα την Τετάρτη, καθώς οι διαδηλωτές του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» προσπάθησαν να παραλύσουν τις συγκοινωνίες και την καθημερινή ζωή σε ολόκληρη τη Γαλλία, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των αντιδημοφιλών μέτρων λιτότητας.

Οι αρχές ανέπτυξαν 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Παρισιού και άλλων πόλεων.

Η ηγεσία των διαδηλώσεων απουσίαζε, καθώς δεν υπήρχε κεντρική διοίκηση, και διαφορετικές ομάδες οργάνωσαν ποικίλες ενέργειες στην πρωτεύουσα, οι οποίες όμως διαλύθηκαν γρήγορα από την αστυνομία.

Στην ανατολική πλευρά του Παρισιού, στο Porte de Montreuil, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προσπάθησαν να εμποδίσουν τα τραμ, πριν η αστυνομία απομακρύνει τα εμπόδια και διαλύσει το πλήθος. Ορισμένοι επιχείρησαν επίσης να μπλοκάρουν την κυκλοφορία στον δακτύλιο του Παρισιού, τον πιο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης, αλλά και εκεί η αστυνομία αντέδρασε άμεσα.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ευρώπης, όπου συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες άτομα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Macron, demission» — «παραιτήσου, Μακρόν». Η αστυνομία έκλεισε την πρόσβαση στον σταθμό και έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές, ενώ αρκετοί επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο χάος. Η πρόσβαση έχει πλέον ανοίξει ξανά για το κοινό.

Οι διαδηλώσεις, οργανωμένες μέσω κοινωνικών δικτύων και καναλιών Telegram χωρίς κεντρική ηγεσία, ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης τη Δευτέρα και τον άμεσο διορισμό του στενού συμμάχου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ως νέου πρωθυπουργού.

«Κανένα μπλοκάρισμα δεν θα γίνει ανεκτό», προειδοποίησε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό, ενώ μονάδα κρίσης συγκλήθηκε στις 9 π.μ. την Τετάρτη.

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» κέρδισε δυναμική λόγω της οργής για τον πληθωρισμό, τα μέτρα λιτότητας και την, όπως λένε οι υποστηρικτές του, δυσλειτουργική πολιτική τάξη. Σε αντίθεση με τα δομημένα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018, το φετινό καλοκαίρι η δράση αυτή ήταν λιγότερο οργανωμένη αλλά είχε σημαντική διαδικτυακή υποστήριξη.

Δημοσκόπηση της Ipsos έδειξε ότι το 46% των Γάλλων υποστηρίζει το κίνημα, περιλαμβάνοντας πολίτες από την αριστερά αλλά και περισσότερους από τους μισούς ψηφοφόρους της ακροδεξιάς Εθνικής Συνέλευσης. Δύο μεγάλα συνδικάτα, CGT και SUD, στήριξαν τις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, ενώ ευρύτερες απεργίες έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των φαρμακείων προετοιμάζονται επίσης για διαδηλώσεις την επόμενη εβδομάδα, αντιδρώντας στις περικοπές αποζημιώσεων, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν ότι 6.000 από τα 20.000 φαρμακεία της Γαλλίας ενδέχεται να κλείσουν.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού είχε προτείνει την περικοπή δύο αργιών για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, πυροδοτώντας ευρεία οργή. Ορισμένοι διαδηλωτές απαιτούν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.

«Ήρθε η ώρα για τον Μακρόν και τους πολιτικούς να καταλάβουν ότι μιλάμε σοβαρά», δήλωσε ο φοιτητής Τομάς. «Είμαστε θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα και το γεγονός ότι οι υπερπλούσιοι και οι εταιρείες δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους».

Με πληροφορίες από Euronews