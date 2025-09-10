Η Γαλλία παραλύει από τις διαδηλώσεις – Χάος σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, οδοφράγματα και συλλήψεις

Η Γαλλία ζει μία από τις πιο έντονες ημέρες κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών, με αφορμή το κάλεσμα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» που διακινήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το πρωί της Τετάρτης, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν δρόμους, πλατείες και σιδηροδρομικούς σταθμούς σε πολλές πόλεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και οδηγώντας σε τουλάχιστον 250 συλλήψεις.

Στην πρωτεύουσα, η κατάσταση ήταν τεταμένη ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Η κυκλοφορία στο σταθμό Gare du Nord, όπου εκτελούνται δρομολόγια του Eurostar, διακόπηκε μετά από απόπειρες εισβολής διαδηλωτών. Παράλληλα, περίπου 400 άτομα, κυρίως συνδικαλισμένοι σιδηροδρομικοί, συγκεντρώθηκαν στο Gare de Lyon, καταλαμβάνοντας το κεντρικό αίθριο και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ορισμένοι κρατούσαν πανό με πολιτικά και σατιρικά μηνύματα, ενώ καπνογόνα και σημαίες έδιναν την εικόνα μιας παρατεταμένης πολιορκίας.

La répression.



La police matraque très violemment les manifestants réunis près de la Gare du Nord, à Paris.

Η αστυνομία επενέβη δυναμικά γύρω από τον σταθμό Gare du Nord, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους, ενώ καταστηματάρχες στην περιοχή κατέβασαν βιαστικά ρολά φοβούμενοι καταστροφές.

Φωτιές και επεισόδια στην επαρχία

Πέρα από το Παρίσι, οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Στη Ρεν σημειώθηκαν τα πιο σοβαρά επεισόδια, με λεωφορείο να πυρπολείται και σωστικά συνεργεία να δέχονται επιθέσεις κατά τη διάρκεια επέμβασης. Στη Μασσαλία περίπου 8.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους, με τις αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν προσπάθειες αποκλεισμού οδικών αρτηριών. Στην Τουλούζη, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα σε πολλές συνοικίες, με αποτέλεσμα 26 συλλήψεις.

Les manifestants ont installé des barricades sur la rocade sud. La circulation est totalement paralysée.

Στη Γιρόνδη, οι συγκεντρώσεις επεκτάθηκαν σε μικρότερες πόλεις όπως το Λιμπουρν και το Λανγκόν, με ομάδες κατοίκων να καταλαμβάνουν κυκλικούς κόμβους. Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν στο Σαιν-Ντενί, δίπλα στο Στάδιο της Γαλλίας, όπου στήθηκαν μπλόκα και πανό με συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

#BloquonsTout en Gironde : une cinquantaine de manifestants distribuent des tracts au rond-point de Fargue-St-Hilaire sur la D936, porte d'entrée de l'Entre-Deux-Mers vers la métropole de Bordeaux, importants embouteillages en cours

Σχολεία και υποδομές στο στόχαστρο

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον 100 σχολικές μονάδες επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις, με 27 εξ αυτών να παραμένουν αποκλεισμένες. Σε λύκεια του Παρισιού, μαθητές κατέλαβαν τις εισόδους, αναρτώντας πανό με συνθήματα όπως «Φορολογήστε τους πλούσιους».

French police fired tear gas on youth protesters blocking the entrance to a high school in Paris as part of a nationwide day of movement baptised by participants as 'Block Everything'

Παράλληλα, σημειώθηκαν επιθέσεις σε υποδομές: πυρπολήθηκαν δύο οχήματα σε λατομείο στις Αρδέννες, ενώ στην περιοχή της Σαράντ πυρπολήθηκε πυλώνας τηλεπικοινωνιών. Στην Εσόν, εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν για ώρες τον αυτοκινητόδρομο Ν20 και κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις της Amazon στο Μπρετινί-συρ-Ορζ.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό έκανε λόγο για «κλίμα εξέγερσης» που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι διαδηλωτές, ενώ από την πλευρά τους βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) δήλωσαν ότι βρίσκονται στο πλευρό των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» φαίνεται να έχει ενώσει συνδικάτα, πολιτικά κινήματα και συλλογικότητες, παράγοντας ένα εκρηκτικό μίγμα κοινωνικής δυσαρέσκειας.