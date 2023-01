Μάιλι Σάιρους: Το νέο της τραγούδι «Flowers» έσπασε το ρεκόρ του Spotify

Το νέο σινγκλ της Μάιλι Σάιρους «Flowers» σημείωσε ρεκόρ και έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στην ιστορία του Spotify, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το Spotify απέτισε φόρο τιμής στην τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας το ρεκόρ στο Twitter και σημειώνοντας ότι «μπορεί να αγοράσει τα δικά της λουλούδια».

«Ευχαριστώ πολύ το @Spotify και τους καταπληκτικούς θαυμαστές μου», απάντησε η Σάιρους.

Η εντυπωσιακή πορεία του σινγκλ προμηνύει ότι σύντομα θα βρεθεί στην κορυφή του Billboard Hot 100, όταν ανακοινωθεί το top 10 του την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με το Variety.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το «Butter» των BTS, το οποίο σημείωσε τότε 99,37 εκατομμύρια στο Spotify την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η τηλεοπτική Hannah Montana κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι και το βίντεοκλιπ στις 12 Ιανουαρίου.

Το κομμάτι της είναι η πρώτη γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει από το επερχόμενο άλμπουμ της Endless Summer Vacation, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

Thank you so much @Spotify and my amazing fans. ❤️ https://t.co/Zbcr5arWP3