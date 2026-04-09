Μάικλ Τζέι Φοξ: «Είμαι ζωντανός», αναφέρει μετά από ανάρτηση του CNN που υπονοούσε ότι πέθανε

Ο Μάικλ Τζέι Φοξ δηλώνει ότι είναι ζωντανός και καλά.

Ο 64χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στις 8 Απριλίου ένα μήνυμα στο Threads για να διαψεύσει με χιούμορ μια λανθασμένη ανάρτηση που υπονοούσε ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Νωρίτερα, το CNN δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα με τίτλο «Αναπολώντας τη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ», υπονοώντας ότι ο Φοξ έφυγε από τη ζωή.

Στην ανάρτησή του στο Threads, ο Φοξ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά.

«Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN αναφέρει τον θάνατό σου;» έγραψε. «(Α) Αλλάζεις στο MSNBC, ή όπως αλλιώς λέγονται αυτές τις μέρες, (Β) Ρίχνεις καυτό νερό στα πόδια σου, αν πονέσει δεν πειράζει, (Γ) Τηλεφωνείς στη γυναίκα σου, ελπίζοντας να ανησυχεί αλλά να σε καθησυχάσει, (Δ) Χαλαρώνεις, το κάνουν αυτό μια φορά το χρόνο, (Ε) Ρωτάς τον εαυτό σου τι στο καλό; Νόμιζα ότι έφτανε το τέλος του κόσμου, αλλά προφανώς είμαι απλά εγώ και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ».

Εκπρόσωπος του CNN δήλωσε στην εφημερίδα USA TODAY ότι το ρεπορτάζ για τον Φοξ «δημοσιεύθηκε κατά λάθος», προσθέτοντας ότι «το έχουμε αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζέι Φοξ και την οικογένειά του». Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, το βίντεο του CNN παρουσίαζε μια αναδρομή στη ζωή και την καριέρα του Φοξ και περιλάμβανε έναν αφηγητή που μιλούσε για αυτόν στον αόριστο χρόνο.

Με πληροφορίες από USA TODAY



