Μάικ Τάισον: Απέχει από κάνναβη και ερωτικές συνευρέσεις για να βρεθεί ξανά στο ρινγκ

Ο Μάικ Τάισον έχει πάρει στα σοβαρά τον αγώνα του με τον Τζέικ Πολ τον Ιούλιο, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς τα στοιχεία του προπονητικού του προγράμματος, το οποίο, όπως λέει, περιλαμβάνει το να μην καπνίζει κάνναβη, αλλά και να μην κάνει σεξ.

Ο 57χρονος Μάικ Τάισον θα επιστρέψει στο ρινγκ για να αντιμετωπίσει τον Τζέικ Πολ - τον γνωστό YouTuber που έγινε μποξέρ - στο AT&T Stadium στο Arlington του Τέξας στις 20 Ιουλίου. Ο Τάισον θα είναι 58 ετών όταν διεξαχθεί ο αγώνας.

«Δυόμισι εβδομάδες δεν έχω καπνίσει», δήλωσε ο Τάισον στο "The Damon Elliott Show". «Και δεν έχω κάνει σεξ» συμπλήρωσε. Ωστόσο, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στο Forbes Life στις 20 Απριλίου, δήλωσε ότι η αποχή του είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα «για έξι εβδομάδες δεν έχω φτιαχτεί ούτε έχω κάνει σεξ».

«Είναι απλά πειθαρχία, είναι να κάνεις αυτό που μισείς να κάνεις, αλλά να το κάνεις όπως το αγαπώ. Μισώ το να μην μπορώ να μην καπνίζω, αλλά το κάνω σαν να το αγαπώ. Μισώ το να μην μπορώ να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου αλλά το κάνω σαν να το αγαπώ, επειδή το θέλω δεν θα το κάνω» συμπλήρωσε.

Yes it's a real sanctioned fight with @jakepaul#PaulTyson pic.twitter.com/7HGnyYGlcs