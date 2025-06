Μαδρίτη: Το παλαιότερο εστιατόριο του κόσμου «απειλείται» από ταβέρνα που ισχυρίζεται ότι είναι προγενέστερη

Στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας, τη Μαδρίτη, το «Sobrino de Botín» κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο.

Ακριβώς 300 χρόνια μετά το άνοιγμά του, το «Sobrino de Botín» υποδέχεται καθημερινά πλήθος επισκεπτών, την ώρα που στα περίχωρα της Μαδρίτης, μακριά από τα τουριστικά μαγαζιά και τα αξιοθέατα, η παραδοσιακή ταβέρνα «Casa Pedro» υποστηρίζει ότι είναι παλαιότερη.

Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας ισχυρίζονται ότι το κατάστημα επιβίωσε όχι μόνο στον Ισπανικό Εμφύλιο του 1930, αλλά και στην εισβολή του Ναπολέοντα στις αρχές του 19ου αιώνα, ακόμη και στον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής στις αρχές του 18ου αιώνα.

Αν όσα υποστηρίζουν ισχύουν, καθιστούν την ταβέρνα παλαιότερη από το εστιατόριο, του οποίοι ο τίτλος στο ρεκόρ Γκίνες απειλείται ανοιχτά.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό όταν λες, "Ναι, υπάρχουμε από το 1702", αλλά να μην μπορείς να το αποδείξεις. Αν κοιτάξετε το λογότυπο του εστιατορίου, γράφει ‘Casa Pedro, από το 1702’, οπότε είπαμε να προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε», ανέφερε η ιδιοκτήτρια Irene Guiñales.

Η 51χρονη θυμάται τον παππού της να ορκίζεται για την ηλικία της ταβέρνας, όμως ξέρει ότι τα λόγια δεν αρκούν για απόδειξη. Η οικογένειά της προσέλαβε έναν ιστορικό και μέχρι στιγμής έχει εντοπίσει έγγραφα που χρονολογούν τη λειτουργία της ταβέρνας τουλάχιστον από το 1750, κάτι που τους φέρνει ένα βήμα κοντά στο ρεκόρ Γκίνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο εστιατόρια είναι οικογενειακά και σερβίρουν παραδοσιακές καστιλιάνικες συνταγές, όπως μαγειρεμένη πατσά και ψημένο γουρουνόπουλο. Είναι διακοσμημένα με παραδοσιακά ισπανικά πλακάκια, διαθέτουν ταβάνια με εμφανή ξύλινα δοκάρια και υπόγεια κελάρια κρασιών, ενώ διαθέτουν αντίστοιχα πλούσια ιστορία.

Το «Sobrino de Botín» έχει φιλοξενήσει μεγάλες λογοτεχνικές προσωπικότητες όπως ο Truman Capote, ο F. Scott Fitzgerald και ο Graham Greene. Μάλιστα στο βιβλίο του «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά», ο Ernest Hemingway το περιγράφει ως «ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο».

Η παραδοσιακή ταβέρνα «Casa Pedro» μπορεί να μην έχει την ίδια καλλιτεχνική αίγλη, αλλά διαθέτει τους δικούς της VIP πελάτες. Στους τοίχους της κρέμονται παλιές φωτογραφίες του πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος Α’, να δειπνεί σε μία από τις πολλές αίθουσες της. Ο σημερινός μονάρχης, βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, δειπνεί επίσης εκεί, αν και πιο διακριτικά από τον πατέρα του.

Στον ελεύθερο χρόνο τους, η 51χρονη και ο σύζυγός της συνεχίζουν να ψάχνουν για στοιχεία να αποδεικνύουν ότι η ταβέρνα χρονολογείται πράγματι από το 1702. Αλλά ακόμη και αν εντοπίσουν τα έγγραφα και καταφέρουν να αφαιρέσουν από το εστιατόριο τον τίτλο του Γκίνες, η Guiñales αναγνωρίζει πως η ήσυχη τοποθεσία του εστιατορίου της δύσκολα θα προσελκύσει την πελατεία του Botín στο κέντρο της Μαδρίτης.

«Το να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε εκείνο το κοινό θα ήταν απίστευτο. Είναι ένα όνειρο, αλλά είναι ένα όνειρο», καταλήγει η Guiñales.

Mε πληροφορίες από AP