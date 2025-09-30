ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λουκασένκο και Τραμπ: Η Λευκορωσία επιστρέφει στη διεθνή σκηνή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λουκασένκο και Τραμπ: Η Λευκορωσία επιστρέφει στη διεθνή σκηνή Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Στο προεδρικό μέγαρο της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας Μινσκ, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο μακροβιότερος ηγέτης της Ευρώπης, χαμογέλασε πλατιά όταν παρέλαβε από Αμερικανούς αξιωματούχους ένα μικρό μεταλλικό κουτί με προσωπικό δώρο από τον Ντόναλντ Τραμπ: μανικετόκουμπα με το έμβλημα του Λευκού Οίκου.

Από την εκλογή Τραμπ, ο Λουκασένκο, που κυβερνά τη Λευκορωσία από το 1994, προσπαθεί να ξεφύγει από τη διπλωματική απομόνωση, ψάχνοντας προσεκτικά να αποκτήσει χώρο πέρα από τη Μόσχα, η οποία βλέπει τη χώρα ως στενότερο σύμμαχο και στρατηγικό ορόσημο.

Ο Λευκορώσος ηγέτης έχει συναντηθεί συχνά με Αμερικανούς αξιωματούχους και είχε ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, που έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης. Κάποιοι στην Ουάσιγκτον βλέπουν τον Λουκασένκο ως πιθανό διαμεσολαβητή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για μεγάλο μέρος των τριών δεκαετιών της εξουσίας του, ο Λουκασένκο – συχνά περιγραφόμενος ως ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης – βασίστηκε στην τέχνη της ισορροπίας μεταξύ Μόσχας και Δύσης. Αξιοποιούσε την υποστηριζόμενη από τη Ρωσία ενέργεια για να κρατά ζωντανή την κρατική οικονομία της Λευκορωσίας, ενώ άφηνε ανοικτή την πόρτα προς τις Βρυξέλλες όποτε η Μόσχα πίεζε υπερβολικά.

 

 

 

 

Πώς η Λευκορωσία αποξενώθηκε από την Ευρώπη

Η νοθευμένες προεδρικές εκλογές του 2020 και η βίαιη καταστολή που ακολούθησε αποξένωσαν τη Λευκορωσία από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθιστώντας τον Λουκασένκο εξαρτημένο από τη Μόσχα. Η Ρωσία παρενέβη με δάνεια, φθηνή ενέργεια και εγγυήσεις ασφάλειας, ενώ μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η εξάρτηση έγινε ακόμη πιο στενή.

Η Λευκορωσία υπήρξε κέντρο επιχείρησης για ρωσικά στρατεύματα, παρέχοντας βάση εκκίνησης για επιθέσεις στην Ουκρανία. Παρά τη στενή σχέση με τη Μόσχα, ο Λουκασένκο αντιστάθηκε στην άμεση συμμετοχή των δικών του δυνάμεων στον πόλεμο, γνωρίζοντας ότι θα ήταν αντιδημοφιλής.

Η οικονομική εξάρτηση από τη Ρωσία αυξήθηκε καθώς οι δυτικές κυρώσεις μετέτρεψαν τη Λευκορωσία σε ουσιαστικό κανάλι για τη Ρωσία, προκαλώντας προσωρινή αύξηση των εξαγωγών και των κρατικών εσόδων. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας τράβηξε και τη Λευκορωσία προς τα κάτω.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κρίση με αυστηρούς περιορισμούς τιμών και την προσφορά ξένων εργατών για να καλύψει την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, η Λευκορωσία παρουσίασε διάθεση επαναπροσέγγισης με τη Δύση, προσκαλώντας Αμερικανούς στρατιωτικούς να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις Zapad-2025 και δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις της βοήθησαν στην αναχαίτιση ρωσικών drones προς την Πολωνία.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξετάζουν αν η πολιτική απομόνωσης της Λευκορωσίας παραμένει αποτελεσματική ή αν η προσφορά ενός «διαδρόμου» προς τη Δύση μπορεί να απομακρύνει τη χώρα από την επιρροή της Μόσχας. Παρά τις πρόσφατες ελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων και περιορισμένες χαλαρώσεις κυρώσεων από τις ΗΠΑ, η Λευκορωσία παραμένει στενά δεμένη με τη Ρωσία.

Για τον Λουκασένκο, η διπλωματική επαναπροσέγγιση είναι στρατηγική: συνδυάζει την επιθυμία του να διατηρήσει την κυριαρχία της χώρας με την ανάγκη διατήρησης της ρωσικής υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα κρατά ανοικτές πιθανότητες συνεργασίας με τη Δύση. Ωστόσο, η αληθινή ανεξαρτησία του παραμένει αμφισβητούμενη.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Διεθνή / Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Η άσκηση «Zapad 2025» περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Διεθνή / Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τουλάχιστον τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Tο διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, η οποία έγινε χωρίς η διοίκηση του σχολείου να λάβει την απαραίτητη άδεια
LIFO NEWSROOM
Χαμάς: «Μεροληπτικό το σχέδιο Τραμπ για Γάζα» - Νετανιάχου: Δεν συμφώνησα σε δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Χαμάς: «Μεροληπτικό το σχέδιο Τραμπ για Γάζα» - Νετανιάχου: Δεν συμφώνησα σε δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι οι IDF θα παραμείνουν στη Γάζα και απορρίπτει παλαιστινιακό κράτος - Η Χαμάς χαρακτηρίζει το σχέδιο Τραμπ «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και εξετάζει την απάντησή της
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Διεθνή / Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Το σχέδιο του Τόνι Μπλερ για τη Γάζα προβλέπει διεθνή αρχή υπό τον ΟΗΕ, με έλεγχο ασφάλειας και διοίκησης από εξωτερικούς παράγοντες - Οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

Διεθνή / Χωρισμός Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο συμβόλαιο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

«Δεν το ήθελε αυτό, η Νικόλ πάλευε να σώσει τον γάμο τους» ανέφερε πηγή μιλώντας στο PEOPLE - Η περίφημη «ρήτρα κοκαΐνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ

Διεθνή / Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ 20 μέρες μετά

«Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιώτη του Κατάρ», αναφέρει ο Λευκός Οίκος
LIFO NEWSROOM
 
 