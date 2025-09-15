ΔΙΕΘΝΗ
Ρωσία και Λευκορωσία σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην Ευρώπη

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στο στρατιωτικό πεδίο του Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, σε ένα σκηνικό έντονης περιφερειακής αστάθειας

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Η Μόσχα και το Μινσκ ξεκίνησαν την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad-2025», την πρώτη μεγάλης κλίμακας συνεργασία των δύο συμμάχων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στο στρατιωτικό πεδίο του Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, σε ένα σκηνικό έντονης περιφερειακής αστάθειας.

Οι δύο χώρες δοκίμασαν σενάρια απόκρουσης «δυτικής επίθεσης» στη Λευκορωσία, με σαφή αναφορά στο ΝΑΤΟ. Μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης και drones χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση μαχών, ενώ στρατιώτες ύψωσαν ρωσικές και λευκορωσικές σημαίες σε «απελευθερωμένο» χωριό.

Η φετινή «Zapad» είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη του 2021, όταν συμμετείχαν 200.000 στρατιώτες. Αυτή τη φορά, μόλις μερικές χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες ενώνουν δυνάμεις με τις λευκορωσικές, καθώς η Μόσχα παραμένει δεσμευμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας και αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες των δυτικών πρωτευουσών είναι έντονες. Στη μνήμη παραμένει ότι η «Zapad-2021» αποτέλεσε προκάλυμμα για την ενίσχυση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα, λίγο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, που δέχθηκε πρόσφατα μερική άρση κυρώσεων από την Ουάσινγκτον μετά την απελευθέρωση 50 κρατουμένων, προσπαθεί να παρουσιάσει τις ασκήσεις ως «καθαρά αμυντικές». Ωστόσο, οι σχέσεις με την Πολωνία οξύνονται: μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, η Βαρσοβία έκλεισε σημαντικό συνοριακό πέρασμα με τη Λευκορωσία, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στο Μινσκ.

Παράλληλα, η Σουηδία ανακοίνωσε αύξηση των αμυντικών δαπανών της κατά 26,6 δισ. κορώνες (2,9 δισ. δολάρια) το 2026, με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να τονίζει ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones ήταν «σκόπιμη» και αποτελεί «σοβαρή κλιμάκωση».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ η «Zapad-2025» έρχεται να επιβεβαιώσει πως η Ανατολική Ευρώπη παραμένει στο επίκεντρο μιας νέας περιόδου έντασης και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

