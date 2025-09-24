Ζελένσκι στον ΟΗΕ: «Σταματήστε τον Πούτιν τώρα, αλλιώς έρχεται παγκόσμια καταστροφή»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία, κατηγορώντας τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και προειδοποιώντας για τον πιο επικίνδυνο αγώνα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ξεκινώντας, τόνισε: «Κανείς πέρα από εμάς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας. Μόνο οι ισχυρές συμμαχίες, οι πραγματικοί φίλοι και τα όπλα μας. Στον 21ο αιώνα, όπως και στο παρελθόν, αν ένα έθνος θέλει ειρήνη, πρέπει να είναι έτοιμο για άμυνα».

Ο Ουκρανός ηγέτης επέκρινε τη διεθνή κοινότητα λέγοντας ότι «κανένας διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να σταματήσει πραγματικά μια εισβολή», φέρνοντας ως παραδείγματα την Παλαιστίνη, τη Σομαλία, το Σουδάν και τη Συρία.

Για τη ρωσική εισβολή υπογράμμισε:

Χιλιάδες παιδιά έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις

Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει ακόμη και κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

«Κάθε χρόνο που περνάει, τα όπλα γίνονται πιο θανατηφόρα – και η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη»

Επισήμανε επίσης ότι ακόμα και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν είναι πλήρως ασφαλή, αναφέροντας πρόσφατα περιστατικά σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, ενώ προειδοποίησε ότι η Μολδαβία κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη με τη Γεωργία και τη Λευκορωσία.

Ο Ζελένσκι έκανε ιδιαίτερη μνεία στη ραγδαία ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης:

«Ζούμε τον πιο καταστροφικό αγώνα εξοπλισμών της ιστορίας. Αν δεν υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας, θα μείνει καν ασφαλής τόπος στη Γη;».

Κλείνοντας, απηύθυνε δραματική έκκληση: «Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε υπόγεια σχολεία και νοσοκομεία αύριο. Χρειάζεται δράση, πίεση στη Ρωσία και ενότητα. Μην μείνετε σιωπηλοί, ο κόσμος περιμένει».

