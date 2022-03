Λουγκάνσκ: Επιχείρηση εκκένωσης νηπιαγωγείου μετά από βομβαρδισμό 

Σωστικά συνεργεία επιχειρούν να απομακρύνουν τα παιδιά από ένα νηπιαγωγείο που επλήγη νωρίτερα από ρωσικά πυρά, όπως αναφέρουν ουκρανικές πηγές.

Μετά τον βομβαρδισμό του Severodonetsk στην επαρχία του Λουγκάνσκ, επλήγησαν η οροφή και το σύστημα θέρμανσης ενός νηπιαγωγείου που στεγάζεται σε κτίριο του αριθμού 61 της οδού Tsentralny.

Διασώστες επιχειρούν προκειμένου να εκκενώσουν το κτίριο, στο υπόγειο του οποίου βρίσκονται παιδιά, όπως ανέφερε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχουν περίπου 10 άτομα (εκ των οποίων τα 8 παιδιά) στο υπόγειο» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Occupants fired on the pre-school in Severodonetsk during #UkraineRussiaWar. Eight children are waiting to be evacuated. pic.twitter.com/G1HTbAAtnW