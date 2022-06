Lizzo και Live Nation προσφέρουν 1 εκατ. δολ. σε παρόχους αμβλώσεων στις ΗΠΑ

Η Lizzo ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει μαζί με τους διοργανωτές του Live Nation, 1 εκατ. δολ. από την επερχόμενη περιοδεία της στο Planned Parenthood, τον μεγαλύτερο πάροχο αμβλώσεων στις ΗΠΑ και σε άλλα ιατρικά κέντρα.

Μετά την αναχρονιστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που επί της ουσίας απαγορεύει τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ, κίνηση που έσπευσαν να υιοθετήσουν αρκετές πολιτείες, η Lizzo με ανάρτησή της δηλώνει έμπρακτα την στήριξή της στο δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους.

Η ίδια έγραψε στο Twitter ότι, με τον διοργανωτή της εκδήλωσης Live Nation, το συνολικό ποσό θα φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η περιοδεία «Lizzo: The Special» ξεκινά αυτόν τον Σεπτέμβριο.

I’m pledging $500k from my upcoming tour to Planned Parenthood. Live Nation agreed to match— to make it 1 MILLION dollars