Live το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι: Συγκίνηση στο Μιλάνο για τον «βασιλιά της μόδας»

Συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία της Donatella Versace, η οποία κατέθεσε λουλούδια

LifO Newsroom
Live το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι: Συγκίνηση στο Μιλάνο για τον «βασιλιά της μόδας»
Φωτ.: EPA
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης άνοιξε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η κάμερα αρντέντε του Giorgio Armani, στο Teatro Armani της via Bergognone στο Μιλάνο. 

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες πολίτες σχημάτισαν μια ατελείωτη ουρά, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, για να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό σχεδιαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, στις 4 Σεπτεμβρίου. Το φέρετρο έφτασε γύρω στις 8, με το πλήθος να τον υποδέχεται με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ανάμεσα στους πρώτους που προσήλθαν ήταν ο δήμαρχος Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ο οποίος μίλησε για έναν άνθρωπο που «άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πόλη», χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο Μιλανέζο» και «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας και μέτρου». Ο Σάλα πρότεινε μάλιστα την εγγραφή του Armani στο Famedio, το «πάνθεον» των σημαντικών προσωπικοτήτων του Μιλάνου, εφόσον συμφωνήσει η οικογένεια.

Συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία της Donatella Versace, η οποία κατέθεσε λουλούδια, ενώ η δημοσιογράφος Jo Squillo, με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για την απώλεια «ενός κομματιού από την καρδιά της», υπογραμμίζοντας την ανθρωπιά και την αυστηρή επαγγελματική αφοσίωση του Armani.

Ο σκηνοθέτης Γκαμπριέλε Σαλβατόρες θυμήθηκε το smoking που του χάρισε ο Armani όταν το «Mediterraneo» κέρδισε το Όσκαρ, το οποίο φυλά ακόμη «σαν κειμήλιο». Από την πλευρά της, η Ιλάρια Ντ’Αμίκο σημείωσε ότι ο σχεδιαστής τη συνόδευσε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως είχε ντύσει «όλους τους άνδρες» στο γάμο της.

Δείτε live: 

«Βασιλιάς» που άφησε παρακαταθήκη

Συγκινητικά λόγια εκφράστηκαν και από τον επιχειρηματία Matteo Marzotto, που μίλησε για έναν «γαλαζοαίματο της μόδας και της βιομηχανίας» που ανανέωνε διαρκώς το έργο του για μισό αιώνα. Παράλληλα, πλήθος συνεργατών και πρώην εργαζομένων στάθηκαν στη γενναιοδωρία, το ήθος και τη δημιουργική πειθαρχία που τον διέκριναν.

Στην κάμερα αρντέντε παραβρέθηκαν επίσης προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, όπως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Τζιάνι Πετρούτσι και ο προπονητής της Ολίμπια Μιλάνο, Έτορε Μεσίνα, υπενθυμίζοντας την αγάπη του Armani για το μπάσκετ και τη στήριξη που είχε προσφέρει στον σύλλογο.


Ο κόσμος της μόδας, της τέχνης, του αθλητισμού αλλά και απλοί πολίτες υποκλίθηκαν στον Giorgio Armani, τον δημιουργό που άλλαξε τον ορισμό της κομψότητας με την «σιωπηλή πολυτέλεια» του στυλ του και σφράγισε το όνομα του Μιλάνου στον παγκόσμιο χάρτη.

Η κάμερα αρντέντε θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία της μόδας και της ίδιας της Ιταλίας.


 

