Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι έφυγε και αφήνει πίσω του, μια ελάχιστα γνωστή σχέση στο κοινό, με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο θάνατος του Τζιόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής στη μόδα αλλά παράλληλα, φέρνει ξανά στο φως έναν από τους πιο συγκινητικούς και ελάχιστα γνωστούς δεσμούς του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Γνωστός για τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης κομψότητας, ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής έντυσε αμέτρητους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν την ήσυχη, διακριτική σύνδεση που είχε με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μια σχέση που τους ένωσε μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής της.

Στις 31 Αυγούστου 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας ένα σακάκι του οίκου Αρμάνι, μια εμφάνιση που ενσάρκωνε το εκλεπτυσμένο και λιτό στυλ της, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελούσε μέρος της ολοένα και στενότερης σχέσης της με τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο ίδιος ο Τζιόρτζιο Αρμάνι αποκάλυψε αργότερα ότι είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει ένα φόρεμα για την πριγκίπισσα, με σκοπό να το φορέσει σε μια επίσημη εκδήλωση που επρόκειτο να παραβρεθεί το φθινόπωρο. Ένα σχέδιο ωστόσο, που δεν έμελλε ποτέ να φορέσει.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Women's Wear Daily» και αναλογιζόμενος τότε την εξέλιξη του στυλ της, είχε δηλώσει πως «είχε πλέον βρει το δικό της προσωπικό στυλ, ελέγχοντας αυστηρά κάθε πειρασμό υπερβολής και επιλέγοντας καθαρές, μοντέρνες γραμμές που αναδείκνυαν το υπέροχο πρόσωπο και το καλλίγραμμο σώμα της με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο».

«Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να τονίσω με το φόρεμα που μόλις της είχα ετοιμάσει. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο το επέλεξε η ίδια, ήταν το πιο απλό ανάμεσα στα προσχέδια που της είχα στείλει» συμπλήρωσε.

Αν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε συνδεθεί έντονα με βρετανικούς οίκους όπως η Catherine Walker, τη δεκαετία του ’90 στράφηκε επίσης σε ιταλικούς και γαλλικούς οίκους όπως οι Versace, Dior και Armani.

Άλλωστε, η κομψή ραπτική και οι καθαρές γραμμές του Τζιόρτζιο Αρμάνι ταίριαζαν απόλυτα με το νέο κεφάλαιο της ζωής της, αυτό της ανεξάρτητης γυναίκας.

Με πληροφορίες από PEOPLE