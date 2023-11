Live η τρίτη φάση απελευθέρωσης ομήρων από τη Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη φάση απελευθέρωσης ομήρων της Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ, που σε αντάλλαγμα αναμένεται να αποφυλακίσει 39 Παλαιστινίους.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η τρίτη φάση της απελευθέρωσης μιας ακόμα ομάδας ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου.

«Με βάση πληροφορίες που πήραμε από τον Ερυθρό Σταυρό, 14 Ισραηλινοί όμηροι και τρεις όμηροι ξένων εθνικοτήτων έχουν παραληφθεί από τον Ερυθρό Σταυρό» ανακoίνωσαν οι IDF.

