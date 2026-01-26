ΔΙΕΘΝΗ
Μίκαελ Σουμάχερ: Ο θρύλος της Formula 1 φέρεται πως δεν είναι πλέον κατάκοιτος

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 57χρονος πλέον μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται εντός των κατοικιών του

The LiFO team
Μίκαελ Σουμάχερ: Ο θρύλος της Formula 1 φέρεται πως δεν είναι πλέον κατάκοιτος
Φωτ. αρχείου Μίκαελ Σουμάχερ / EPA
Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη μετά το σοβαρό ατύχημα με σκι που είχε τον Δεκέμβριο του 2013 στις γαλλικές Άλπεις.

Από τότε, η κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει αυστηρά ιδιωτική, καθώς η οικογένειά του έχει επιλέξει να κρατήσει την αποκατάστασή του μακριά από τη δημοσιότητα.

Ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, φέρεται πως δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι.

Όπως αναφέρεται, μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται με βοήθεια στους χώρους των κατοικιών του, τόσο στη Μαγιόρκα όσο και στη Γενεύη, όπου ζει με την οικογένειά του.

Μετά το ατύχημα, τη φροντίδα του έχει αναλάβει η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, μαζί με ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και θεραπευτών, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του σε 24ωρη βάση.

Παρά τα κατά καιρούς σενάρια και τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, με την οικογένεια να επιμένει στην ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικότητάς του.

Μέχρι σήμερα, είναι γνωστό ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ χρειάζεται συνεχή φροντίδα, ενώ η αποκατάστασή του εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

Πηγές κοντά στην οικογένεια αναφέρουν ότι φαίνεται να αντιλαμβάνεται σε κάποιο βαθμό το περιβάλλον γύρω του, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή του κατάσταση.

Με πληροφορίες από Daily Mail

