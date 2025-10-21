Ληστεία στο Λούβρο: Τα κλοπιμαία δεν είναι ασφαλισμένα, λέει η γαλλική κυβέρνηση

Η Γαλλία δεν θα λάβει αποζημίωση για την απώλεια κοσμημάτων «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας που κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αφού η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα δεν καλύπτονται από ιδιωτική ασφάλιση.

Την Κυριακή, οι κλέφτες εισέβαλαν στο Λούβρο χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο, έκοψαν τις προθήκες και έκλεψαν οκτώ κομμάτια, μεταξύ των οποίων μια καρφίτσα με διαμάντια που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ’ Αυτοκράτειρα Ευγενία, καθώς και κολιέ και τιάρες.

Οι δράστες προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της Αυτοκράτειρας, αλλά το άφησαν κατά την απόδρασή τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την κλοπή, ελπίζοντας να ανακτήσει τα κοσμήματα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για οποιαδήποτε απώλεια σχετίζεται με τα αντικείμενα που αποτελούν «ανεκτίμητη κληρονομιά».

«Το κράτος λειτουργεί ως δικός του ασφαλιστής όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον συνήθη χώρο φύλαξής τους», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε αρχικά στην εφημερίδα Le Parisien.

Ενώ η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής ανήκει γενικά στο κράτος, τα μουσεία αγοράζουν ασφάλιση όταν μεταφέρουν αντικείμενα ή τα δανείζουν σε άλλα μουσεία.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ασφαλιστική αξία είναι «πολύ συχνά υψηλότερη από την αξία απόκτησης του έργου».

Αντίθετα, ιδιωτικές συλλογές όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton και η Συλλογή Pinault συνήθως αγοράζουν εμπορική ασφάλιση.

«Για ένα ίδρυμα όπως το Λούβρο, είναι σχεδόν αδύνατο να ασφαλίσεις ολόκληρη τη συλλογή σου», είπε ο Charlie Horrell, επικεφαλής τέχνης στο ασφαλιστικό γραφείο Marsh.

Η συλλογή του Λούβρου από μόνη της θα «πνίξει» την ασφαλιστική αγορά, λένε οι ειδικοί, επειδή οι θησαυροί της - από τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι έως τη «Μεγάλη Σφίγγα του Τάνις» - είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθούν ή να αξιολογηθούν οικονομικά.

Ενώ η Γαλλία ελπίζει να ανακτήσει τα κοσμήματα, υπάρχει ο κίνδυνος οι κλέφτες να αποσυναρμολογήσουν τα αντικείμενα και να πουλήσουν τα πολλά πολύτιμα πετράδια που περιέχουν.

Η ληστεία στο Λούβρο είναι η τελευταία σε μια σειρά κλοπών από μουσεία, με αρκετές να περιλαμβάνουν χρυσό.

Τη Δευτέρα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος μιας Κινέζας γυναίκας για την κλοπή 6 κιλών ψηγμάτων χρυσού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού τον προηγούμενο μήνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Εθνικό Μουσείο της Ουαλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι χρυσά κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού είχαν εξαφανιστεί, ενώ χρυσός είχε κλαπεί νωρίτερα φέτος από το Μουσείο Drents της Ολλανδίας.

Οι τιμές χρυσού και ασημιού έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με τον χρυσό να ανεβαίνει πάνω από 50% φέτος.

Με πληροφορίες από Financial Times

