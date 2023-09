Λιβύη: «Πάνω από 2.000» οι νεκροί από τις πλημμύρες

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκαλέσει στη Λιβύη οι πλημμύρες από την κακοκαιρία Daniel, με τον επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης, Οσάμα Χαμάντ, να κάνει λόγο για πάνω από 2.000 νεκρούς στη χώρα.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της παράλληλης κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar, οι νεκροί από τις πλημμύρες είναι περισσότεροι από 2.000, ενώ χιλιάδες είναι και οι αγνοούμενοι.

Από την πλευρά του ο Άχμεντ αλ Μισμάρι, εκπρόσωπος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία ανέφερε πως αγνοούνται 5.000-6.000 άτομα.

Σύμφωνα με τον Οσάμα Χαμάντ, οι πλημμύρες έχουν παρασύρει ολόκληρες γειτονιές στην πόλη Ντέρνα, η οποία έχει κηρυχθεί ως «ζώνη καταστροφής». Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το ύψος του νερού έχει φτάσει τα τρία μέτρα σε ορισμένα σημεία της πόλης, που αριθμεί 100.000 κατοίκους.

