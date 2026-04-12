Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε βρέφος ενώ η οικογένεια κήδευε τον πατέρα

Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο σκότωσε βρέφος και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς οι επιχειρήσεις στη χώρα συνεχίζονται παρά την εύθραυστη εκεχυρεία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Σρίφα, όταν μέλη της οικογένειας Σαΐντ είχαν επιστρέψει για να θάψουν τον πατέρα τους, ελπίζοντας ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγούσε σε παύση των συγκρούσεων και στον Λίβανο. Αντί αυτού, νέο ισραηλινό πλήγμα έπληξε το σπίτι της οικογένειας, σκοτώνοντας τη μικρή Ταλέεν, που δεν είχε συμπληρώσει τα δύο της χρόνια, καθώς και άλλα συγγενικά πρόσωπα.

«Μας είπαν ότι υπάρχει εκεχειρία. Όπως και τόσοι άλλοι, επιστρέψαμε στο χωριό. Πήγαμε στο φέρετρο, προσευχηθήκαμε και καθώς επιστρέφαμε, ξαφνικά ήταν σαν να έπεσε καταιγίδα πάνω μας», δήλωσε ο 64χρονος παππούς της, Νάσερ Σαΐντ, που επέζησε της επίθεσης.

Την Κυριακή, συγγενείς συγκεντρώθηκαν στην πόλη Τύρος για να παραλάβουν τις σορούς. Ανάμεσά τους και το μικρό φέρετρο της Ταλέεν. Ο παππούς της, με τραύματα στο κεφάλι και το χέρι, παρακολουθούσε σιωπηλός, ενώ γυναίκες της οικογένειας ξέσπασαν σε κραυγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για το συγκεκριμένο περιστατικό, σημειώνοντας ότι λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων στις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί από τις αρχές Μαρτίου

Η σύγκρουση στον Λίβανο κλιμακώθηκε από τις αρχές Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 2.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά και γυναίκες.

Ο Πάπας Λέων απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον λιβανέζικο λαό και τονίζοντας ότι υπάρχει «ηθική υποχρέωση προστασίας των αμάχων από τις φρικτές συνέπειες του πολέμου».

Η Τετάρτη συγκαταλέγεται στις πιο αιματηρές ημέρες των τελευταίων ετών στη χώρα, με περισσότερους από 350 νεκρούς. «Αυτό δεν είναι ανθρωπιά. Είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Σαΐντ, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η μητέρα του παιδιού.

Η μικρή Ταλέεν είχε γεννηθεί το 2024, εν μέσω προηγούμενου κύκλου συγκρούσεων. «Γεννήθηκε στον πόλεμο και πέθανε στον πόλεμο», είπε ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με σχεδόν 100 νεκρούς να καταγράφονται το Σάββατο. Σύμφωνα με τον γιατρό Άμπας Ατίγιε, υπεύθυνο επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Τύρου, πολλά από τα θύματα είναι παιδιά και το σύστημα υγείας δοκιμάζεται από τον μεγάλο αριθμό τραυματιών που καταφθάνουν ταυτόχρονα.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται να προκρίνει ξεχωριστό δίαυλο διαπραγμάτευσης με τη λιβανέζικη πλευρά.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης παραμένει αβέβαιη, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και οι απώλειες αμάχων αυξάνονται.

Με πληροφορίες από Reuters

