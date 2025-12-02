Λευκός Οίκος: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού διέταξε το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο της Βενεζουέλας

Ανώτατος διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ φέρεται να έδωσε εντολή για τον δεύτερο γύρο επιθέσεων σε πλοίο της Βενεζουέλας, το οποίο υποστηρίζουν πως διακινούσε ναρκωτικά, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Το «διπλό χτύπημα» της 2ας Σεπτεμβρίου στο πλοίο της Βενεζουέλας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Washington Post, δύο άτομα επέζησαν της πρώτης έκρηξης και βρίσκονταν ακόμη πάνω στο φλεγόμενο σκάφος όταν σκοτώθηκαν από τη δεύτερη επίθεση, γεγονός που θέτει νέα ερωτήματα για τη νομιμότητα της ενέργειας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε τις επιθέσεις, όμως δεν έδωσε καμία εντολή «να σκοτωθούν όλοι», όπως ανέφερε το δημοσίευμα.

Τόνισε δε, ότι ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ «ενήργησε πλήρως εντός των αρμοδιοτήτων του και του νόμου» όταν διέταξε το δεύτερο χτύπημα.

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Καραϊβική από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις ανακοινώσεις των αμερικανικών Αρχών να συνοδεύονται συνήθως από ασαφή βίντεο, χωρίς όμως στοιχεία για διακίνηση ναρκωτικών ή λεπτομέρειες για το ποιοι επέβαιναν στα πλοία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτοάμυνας, με μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η μεταφορά παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Ωστόσο βουλευτές και από τα δύο κόμματα, έχουν εκφράσει ανησυχίες για το περιστατικό της 2ας Σεπτεμβρίου και έχουν δεσμευτεί ότι θα το εξετάσουν στο Κογκρέσο.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν και επιχειρήσεις «στη στεριά» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει ενδελεχώς το περιστατικό της 2ας Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρός της, Ρότζερ Γουίκερ, είπε ότι οι γερουσιαστές σκοπεύουν να ανακρίνουν τον υπεύθυνο ναύαρχο και να ζητήσουν ηχητικό και οπτικό υλικό για να διαπιστώσουν «ποιες ήταν οι εντολές».



Την ίδια ώρα, πολλοί ειδικοί που μίλησαν στο BBC εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το αν το δεύτερο χτύπημα, ιδιαίτερα εφόσον στόχευε επιζώντες, μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο βάσει του διεθνούς δικαίου.

Με πληροφορίες από BBC

