Guardian: Ποιο θα είναι το μέλλον του Λούβρου, του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο

Μετά από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, η Laurence des Cars παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου του Λούβρου, του μεγαλύτερου και πιο επισκέψιμου μουσείου του κόσμου.

Η πρώην διευθύντρια του Λούβρου, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για την κατάσταση των κτιρίων και των εκθεσιακών χώρων, επισημαίνοντας σοβαρά προβλήματα υποδομών: διαρροές νερού, ακραίες θερμοκρασίες που βλάπτουν έργα τέχνης, ξεπερασμένες τεχνολογίες και υπερπλήθος επισκεπτών.

Μόλις μια εβδομάδα μετά από εκείνες τις προειδοποιήσεις, η des Cars είχε παρουσιάσει, μαζί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης του μουσείου, το “Louvre: New Renaissance”, προϋπολογισμού πάνω από 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Το σχέδιο περιλάμβανε μεταξύ άλλων νέο χώρο για τη Μόνα Λίζα και επέκταση των εκθεσιακών χώρων στην αυλή Cour Carrée, αλλά δέχτηκε έντονη κριτική από ειδικούς και εργαζόμενους, που το χαρακτήρισαν αχρείαστο και υπερβολικό. Όμως, η χρονιά που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Το μουσείο βρέθηκε αντιμέτωπο με συνεχείς απεργίες του προσωπικού, σοβαρά προβλήματα υποδομών, όπως σπασμένα δίκτυα νερού και επισκευές δαπέδων, και μια τολμηρή ληστεία 88 εκατομμυρίων ευρώ σε κοσμήματα του Ναπολέοντα, που συγκλόνισε το κοινό και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παρά τη στήριξη του Μακρόν, η πίεση και οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις οδήγησαν τελικά στην παραίτηση της.

Ωστόσο, η κατάσταση στο μουσείο παραμένει δύσκολη. Το προσωπικό των 2.300 ατόμων διαμαρτύρεται για κακές συνθήκες εργασίας, υποστελέχωση και χαμηλές αποδοχές, ενώ η διαχείριση των επισκεπτών και η ασφάλεια του κτιρίου συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία.

Οι προτεραιότητες του νέου προέδρου, Christophe Leribault, θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η υλοποίηση αναγκαίων επισκευών, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον του μεγαλεπήβολου σχεδίου “New Renaissance”.

Οι επικριτές θεωρούν ότι η ανακαίνιση, αν και εντυπωσιακή, αποτελεί περισσότερο έργο φιλοδοξίας και πολιτικής προβολής παρά πραγματική ανάγκη για το μουσείο. Η χρηματοδότηση του έργου παραμένει αβέβαιη, με μεγάλα ποσά να εξαρτώνται από χορηγίες και το franchise του Λούβρου στο Αμπου Ντάμπι.

Τέλος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μουσείο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επισκευές και εκσυγχρονισμούς με μικρότερο κόστος, χωρίς να ρισκάρει τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά.



