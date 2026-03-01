ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: ΜΜΕ αναφέρουν επιθέσεις με στόχο νοσοκομείο στην Τεχεράνη 

Τι αναφέρουν ISNA, Fars, Mizan και Reuters

The LiFO team
Εικόνα από την Τεχεράνη, 1 Μαρτίου 2026 / EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το νοσοκομείο στο Ιράν και ειδικότερα στην Τεχεράνη, έγινε στόχος επιθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ανέφερε, πως το νοσοκομείο Γκάντι στην Τεχεράνη έγινε στόχος πληγμάτων σήμερα, τη δεύτερη ημέρα των επιθέσεων κατά του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ISNA γράφει, ότι: «Το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές». Παράλληλα, τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mizan δημοσίευσαν βίντεο, το οποίο φέρεται να γυρίστηκε μέσα στο νοσοκομείο και δείχνει συντρίμμια ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια.

Τέλος, το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο δύο αυτόπτες μάρτυρες, ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν νοσοκομείο στην περιοχή της οδού Γκάντι στην Τεχεράνη και ότι νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και οι ασθενείς μεταφέρονταν έξω από αυτό.

«Η αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί πιθανώς για μερικές εβδομάδες»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε ότι περιμένει, πως η μαζική αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «πιθανώς για μερικές εβδομάδες».

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Face the Nation του CBS, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει σχέδιο για οποιαδήποτε μορφή μεγάλης κλίμακας χερσαίας επέμβασης στο Ιράν».

Ο Κότον δεν αποκάλυψε πώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ γνώριζαν την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Διαθέτουμε εξαιρετικές μεθόδους συλλογής πληροφοριών», δήλωσε. «Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας διαθέτει δυνατότητες που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει».
 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

