Πώς θα «απαντήσει» η Βενεζουέλα σε περίπτωση επέμβασης των ΗΠΑ

«Τύμπανα πολέμου» ηχούν τις τελευταίες ημέρες στη Βενεζουέλα, μετά τις ευθείες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος και για κλείσιμο του εναερίου χώρου της χώρας της Καραϊβικής.

Η τελευταία κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα έχει ανοίξει μια συζήτηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες της κυβέρνησης Μαδούρο και τον τρόπο που μπορεί να απαντήσει σε ενδεχόμενη επέμβαση των ΗΠΑ.

Το Reuters παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα που εξετάζουν τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Καράκας, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει τον εναέριο χώρο της χώρας «κλειστό στο σύνολό του».

Η στρατιωτική ισχύς της Βενεζουέλας

Η σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι συντριπτική, περιγράφει αρχικά το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Ο στρατός της Βενεζουέλας βρίσκεται αντιμέτωπος με έλλειψη προσωπικού, χαμηλούς μισθούς -οι στρατιώτες αμείβονται με περίπου 100 δολάρια τον μήνα- και σημαντική έλλειψη εκπαίδευσης. Τα περισσότερα στελέχη έχουν επιχειρησιακή εμπειρία μόνο σε καταστολή διαδηλώσεων, ενώ οι λιποταξίες θεωρούνται πιθανό να αυξηθούν σε περίπτωση πολέμου.

Παρότι ο Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει ότι 8 εκατ. πολιτοφύλακες βρίσκονται σε εκπαίδευση, πηγές της Reuters εκτιμούν ότι μόνο μερικές χιλιάδες θα μπορούσαν πραγματικά να συμμετάσχουν σε άμυνα.

Την ίδια ώρα, ο στρατιωτικός εξοπλισμός είναι σε μεγάλο βαθμό παρωχημένος: ρωσικά ελικόπτερα, τεθωρακισμένα και φορητοί πύραυλοι Igla δεκαετιών, ενώ τα περίπου 20 Sukhoi μαχητικά θεωρούνται σαφώς κατώτερα των αμερικανικών αεροσκαφών.

Το σχέδιο άμυνας: ανταρτοπόλεμος και χάος

Σύμφωνα με έγγραφα και πηγές της Reuters, το Καράκας έχει δύο βασικές στρατηγικές:

1. «Παρατεταμένη αντίσταση»

Μικρές, διασκορπισμένες μονάδες σε περισσότερα από 280 σημεία της χώρας θα επιχειρούσαν επιθέσεις φθοράς, δολιοφθορές και τακτικές ανταρτοπόλεμου. Οι μονάδες έχουν ήδη λάβει εντολές να διασπαρούν και να κρυφτούν σε περίπτωση αεροπορικής ή χερσαίας επιχείρησης.

2. «Χάος» στην πρωτεύουσα

Σενάριο που δεν αναγνωρίζεται επισήμως, αλλά περιγράφεται από πηγές: οι μυστικές υπηρεσίες και ένοπλες ομάδες που πρόσκεινται στο καθεστώς θα προκαλούσαν χάος στο Καράκας, ώστε να καταστήσουν τη χώρα μη διαχειρίσιμη σε περίπτωση εισβολής.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι στο εσωτερικό της Βενεζουέλας δρουν Κολομβιανές αντάρτικες ομάδες στα δυτικά σύνορα, οι «colectivos», ένοπλοι υποστηρικτές της κυβέρνησης που συχνά κινητοποιούνται για να καταστείλουν διαδηλώσεις και δίκτυα που, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις, συνδέονται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κατηγορία που το Καράκας απορρίπτει.

Η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Νικολάς Μαδούρο, εφόσον υπάρξει περιθώριο συμφωνίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά «ναρκο-σκαφών» στη θάλασσα έχουν οδηγήσει σε πάνω από 80 νεκρούς, δημιουργώντας κλίμα αυξημένης έντασης.

Το Καράκας από την πλευρά του κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος με στόχο τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

