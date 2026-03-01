ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Μέση Ανατολή: Οι τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες

Οι γραμμές εκτάκτου ανάγκης για τους Έλληνες πολίτες έχουν επικαιροποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών

Όμάδες διάσωσης στα συντρίμμια μετά από ιρανική ρουκετοβολία που έπληξε το Beit Shemesh κοντά στην Ιερουσαλήμ / Φωτ.: EPA/ABIR SULTAN
Τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες έχουν ενεργοποιηθεί και επικαιροποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Έλληνες πολίτες μπορούν να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Μέση Ανατολή: «Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ασφαλή τόπο» - Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Με την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Ήδη από το πρωί βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής.

Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Περσικό κόλπο που φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μια στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων».

 
