Νεκρός ο Χαμενεΐ: Σκοτώθηκαν και η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Το Ιράν κήρυξε εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατο, στα 86 του χρόνια, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Χαμενεΐ, στην εξουσία από το 1989.

«Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν· αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο», διαβεβαίωσε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης, πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νεκρός ο Χαμενεΐ: Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποσχέθηκαν «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από την κρατική τηλεόραση μετά τις ανακοινώσεις Ισραήλ και ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν επίσης, ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (1939-2026): Ο σκιώδης παντοδύναμος ηγέτης του Ιράν