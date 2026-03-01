ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Μαζικοί πυροβολισμοί στο Τέξας: Το FBI εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατίας

Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών

Το μπαρ όπου σημειώθηκε η επίθεση/Φωτογραφία: Getty Images
Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από μπαρ σε μια δημοφιλή περιοχή διασκέδασης στην πρωτεύουσα του Τέξας, Όστιν, σκοτώνοντας δύο άτομα, ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), σε περιστατικό που το FBI διερευνά ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Η επίθεση άφησε ακόμη 14 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση, πριν οι αστυνομικοί σκοτώσουν τον δράστη, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ο ύποπτος, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε άμεσα στη δημοσιότητα, πέρασε αρκετές φορές με το όχημά του μπροστά από το μπαρ πριν σταματήσει και αρχίσει να πυροβολεί με πιστόλι από το παράθυρο του SUV του προς τους θαμώνες στην αυλή και μπροστά από το μπαρ, δήλωσε η επικεφαλής της Αστυνομίας του Όστιν, Lisa Davis.

Στη συνέχεια, ο δράστης πάρκαρε το όχημα, βγήκε με ένα τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί περαστικούς, πριν οι αστυνομικοί που έτρεξαν στη διασταύρωση τον πυροβολήσουν, είπε η Davis.

Το FBI διερευνά αν οι πυροβολισμοί αποτελούν τρομοκρατική ενέργεια λόγω «ενδείξεων» που βρέθηκαν επάνω στον δράστη και στο όχημά του, δήλωσε ο Alex Doran, αναπληρωτής επικεφαλής πράκτορας του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο. «Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα», τόνισε ο Doran.

Πυροβολισμοί στο Τέξας: Νεκρός ο δράστης

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το Buford’s Backyard Beer Garden, λίγο πριν τις 2 π.μ., στην Sixth Street, μια περιοχή γεμάτη κέντρα διασκέδασης, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Robert Luckritz, δήλωσε ότι τρία άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο και 14 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο δράστης ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Ο δήμαρχος του Όστιν, Kirk Watson, επαίνεσε την ταχεία ανταπόκριση της αστυνομίας και των διασωστών. «Σίγουρα έσωσαν ζωές», δήλωσε ο Watson.

Με πληροφορίες από AP News

