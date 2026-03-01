ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διεθνή

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατεστραμμένη κατοικία του Χαμενεΐ στο Ιράν

Οι εικόνες αποκαλύπτουν την καταστροφή που προκλήθηκε από τον βομβαρδισμό του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατεστραμμένη κατοικία του Χαμενεΐ στο Ιράν Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη μαζική καταστροφή που προκλήθηκε από τον βομβαρδισμό του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ , στην Τεχεράνη.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Airbus δείχνουν ότι το συγκρότημα «Leadership House», η καλά φυλασσόμενη έδρα του Χαμενεΐ, είναι σχεδόν αγνώριστο σε σύγκριση με προηγούμενες ημέρες.

Το συγκρότημα λειτουργούσε ως νευραλγικό κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυξάνονταν, ο Χαμενεΐ εμφανιζόταν σπάνια δημόσια και η παρατεταμένη παραμονή του εκεί είχε και συμβολικές συνέπειες στο εσωτερικό της χώρας.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές: το κεντρικό κτίριο φαίνεται κατεστραμμένο, με καπνό να υψώνεται από τα ερείπια, ενώ οι γύρω κήποι έχουν ισοπεδωθεί και καλύπτονται από συντρίμμια. Και άλλα κτίρια εντός του συγκροτήματος έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι στην περιοχή έπεσαν δεκάδες βόμβες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν χρησιμοποιήθηκαν διατρητικές βόμβες για την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατεστραμμένη κατοικία του Χαμενεΐ στο Ιράν Facebook Twitter
Φωτ. Reuters

Με πληροφορίες από abc.net.au

Διεθνή

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ, ΕΠΣΤΑΙΝ, ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / BBC: Το άγνωστο πρόσωπο που συνέδεε τον Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν

Το πρόσωπο που φέρεται να λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία ως βασικός σύνδεσμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου, της Σάρας Φέργκιουσον και του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές σχέσεις που κινούνται στο παρασκήνιο των βασιλικών κύκλων και των διεθνών επιχειρηματικών συμφωνιών
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διεθνή / Τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή: Πού είναι εγκλωβισμένοι - Μαρτυρίες από Ντουμπάι και Μπαχρέιν

Έκκληση για βοήθεια από τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή, πώς είναι η κατάσταση σε μεγάλες πόλεις - «Ξυπνάμε από τις εκρήξεις, έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε»
THE LIFO TEAM
 
 