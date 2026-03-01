Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατεστραμμένη κατοικία του Χαμενεΐ στο Ιράν

Υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη μαζική καταστροφή που προκλήθηκε από τον βομβαρδισμό του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ , στην Τεχεράνη.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Airbus δείχνουν ότι το συγκρότημα «Leadership House», η καλά φυλασσόμενη έδρα του Χαμενεΐ, είναι σχεδόν αγνώριστο σε σύγκριση με προηγούμενες ημέρες.

Το συγκρότημα λειτουργούσε ως νευραλγικό κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυξάνονταν, ο Χαμενεΐ εμφανιζόταν σπάνια δημόσια και η παρατεταμένη παραμονή του εκεί είχε και συμβολικές συνέπειες στο εσωτερικό της χώρας.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές: το κεντρικό κτίριο φαίνεται κατεστραμμένο, με καπνό να υψώνεται από τα ερείπια, ενώ οι γύρω κήποι έχουν ισοπεδωθεί και καλύπτονται από συντρίμμια. Και άλλα κτίρια εντός του συγκροτήματος έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Bu sabah İsrael tarafından bombalanan Hamenei'nin tesisinin uydu görüntüsü pic.twitter.com/py7JvcKBb2 — ✡Haber İsrael News✡🇮🇱🎗️ (@ShemaNews) February 28, 2026

Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι στην περιοχή έπεσαν δεκάδες βόμβες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν χρησιμοποιήθηκαν διατρητικές βόμβες για την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από abc.net.au