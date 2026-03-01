Τελευταία δήλωση Τραμπ: «Το Ιράν θέλει να μιλήσουμε»

Μία ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βύθισαν την περιοχή σε πολεμική σύγκρουση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο περιοδικό The Atlantic, ότι η νέα ηγεσία της Τεχεράνης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί του, προσθέτοντας πως και ο ίδιος προτίθεται να ανταποκριθεί.

«Θέλουν να μιλήσουμε και εγώ συμφώνησα να το κάνω, οπότε θα συνομιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν προσφέρει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ», είπε ο Τραμπ από το Mar-a-Lago.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου Michael Scherer, εάν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σου το πω αυτό».

Σημείωσε ακόμη, ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι πλέον εν ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο... ήταν ένα μεγάλο πλήγμα», είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπαιξαν πολύ πονηρά».

ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν»

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της βύθισαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) γράφει σε ανάρτηση μέσω X: «Μια ιρανική κορβέτα της κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται αυτή την ώρα στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar. Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».

Ιράν: Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Ο αμερικανικός στρατός μετρά τις πρώτες του απώλειες από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Για τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες Αμερικανούς στρατιωτικοί σε επιχείρηση στο Ιράν, έκανε λόγο το CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) που έγραψε σε ανάρτηση, ότι:

«Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχη και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury» και «αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη».

