Βενεζουέλα: Νέα εμφάνιση Μαδούρο - «Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων και των αποικιών»

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι

ΜΑΔΟΥΡΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Φωτ.: ΕΡΑ
Σε δημόσια συγκέντρωση εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα (1/12), ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο τόνισε κατά τη διάρκεια της δημόσιας συγκέντρωσης στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες υποστηρικτές του στο Καράκας, πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν θέλει την «ειρήνη των σκλάβων», συμπληρώνοντας πως η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ τις τελευταίες 22 εβδομάδες την έθεσε σε «δοκιμασία».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», τόνισε ο Μαδούρο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσινγκτον, διατεινόμενη ότι δρα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, όπου κατέφθασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο Μαδούρο.

Βενεζουέλα: «Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Φωτ.: ΕΡΑ
Φωτ.: ΕΡΑ
Φωτ.: ΕΡΑ
Φωτ.: ΕΡΑ

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον σκαφών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, υποστηρίζοντας- χωρίς αποδείξεις-- πως μετέφεραν ναρκωτικά.

