Ιράν: Αναφορές για 153 θανάτους σε σχολείο θηλέων

Το σχολείο φέρεται να βομβαρδίστηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων

Ο απολογισμός των θυμάτων από πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν, στην πόλη Μινάμπ, ανήλθε σε 153, ενώ ακόμη 95 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού Παιδείας της χώρας, κατά τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλί Φαρχαντί ανέφερε στο κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι τραυματισμένες μαθήτριες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από ομάδες διάσωσης, ενώ πρόσθεσε επίσης, ότι το σχολείο βομβαρδίστηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Το CNN που μετέφερε την είδηση δηλώνει ότι «δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το σχολείο φαίνεται ότι στο παρελθόν αποτελούσε τμήμα της βάσης, ωστόσο δορυφορικές εικόνες λέγεται ότι δείχνουν πως οι δύο εγκαταστάσεις «έχουν διαχωριστεί τουλάχιστον από το 2016».

Ιράν: Τι δήλωσε εκπρόσωπος της CENTCOM για τις απώλειες αμάχων

Ερωτηθείς χθες για το πλήγμα, εκπρόσωπος της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), δήλωσε: «Γνωρίζουμε τις αναφορές σχετικά με απώλειες αμάχων που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις αναφορές και τις εξετάζουμε. Η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλες τις διαθέσιμες προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ακούσιας βλάβης».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι «ελέγχει» τις αναφορές περί πλήγματος στο σχολείο θηλέων.

Ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, διεθνής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχω γνώση για οποιοδήποτε ισραηλινό ή αμερικανικό πλήγμα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Γνωρίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί το ελέγχουμε».

Με πληροφορίες από CNN

