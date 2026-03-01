ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε μαζικούς πυροβολισμούς στο Τέξας

Ο δράστης πέθανε από πυρά των αστυνομικών - Άγνωστη παραμένει για την ώρα η ταυτότητά του

The LiFO team
Φωτογραφία: X
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν στο Τέξας, την Κυριακή, σε περιστατικό που ερευνάται για πιθανές συνδέσεις με τρομοκρατία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο μπαρ Buford’s, περίπου στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα). Η αρχική έρευνα δείχνει ότι ένας ύποπτος έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ με ένα SUV πριν την επίθεση, δήλωσε η επικεφαλής της Αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Σε μια στιγμή, άναψε τα φώτα κινδύνου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι από το αυτοκίνητο, χτυπώντας θαμώνες του μπαρ που βρίσκονταν στην αυλή και μπροστά από το μπαρ», είπε η ίδια. Στη συνέχεια, ο ύποπτος σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε με ένα τουφέκι, πυροβολώντας περαστικούς, σύμφωνα με την ίδια. Καθώς περπατούσε κατά μήκος της οδού West Sixth, οι αστυνομικοί τον συνάντησαν.

Ο ύποπτος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς εκείνη τη στιγμή, δήλωσε η επικεφαλής της Αστυνομίας.

Ο Alex Doran, ειδικός πράκτορας του πεδίου της FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για την έρευνα.

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι το άτομο και το όχημά του μπορεί να έχουν σύνδεση με τρομοκρατία», είπε ο Doran. «Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα».

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας ή ενέργειας ενός ατόμου με ψυχική νόσο, όπως δήλωσαν τέσσερα άτομα στο NBC News.

Σύμφωνα με αυτά, ο δράστης ήταν 15χρονος με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου ή τυχόν συνδέσεις με τρομοκρατία.

Με πληροφορίες από NBC News

