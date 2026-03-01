ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διεθνή

Ιράν: Πληροφορίες ότι ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ είναι νεκρός

Τα ιρανικά μέσα αποδίδουν τον θάνατό του σε ισραηλινά πυρά

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα πρώην πρόεδρος του Ιράν, Αχμαντινετζάντ, έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά.

Ο ίδιος ήταν γνωστός για τις πολύ σκληρές θέσεις που είχε υιοθετήσει εις βάρος των μετριοπαθών κύκλων του ιρανικού λαού.

Την ίδια ώρα, οι βομβιστικές και πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις αναφορές για νεκρούς και τραυματίες να ανανεώνονται διαρκώς και τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε ως αποτέλεσμα ενός «άμεσου πλήγματος» ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων», ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι έχει απομακρύνει 28 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Διεθνή

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ, ΕΠΣΤΑΙΝ, ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / BBC: Το άγνωστο πρόσωπο που συνέδεε τον Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν

Το πρόσωπο που φέρεται να λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία ως βασικός σύνδεσμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου, της Σάρας Φέργκιουσον και του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές σχέσεις που κινούνται στο παρασκήνιο των βασιλικών κύκλων και των διεθνών επιχειρηματικών συμφωνιών
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διεθνή / Τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή: Πού είναι εγκλωβισμένοι - Μαρτυρίες από Ντουμπάι και Μπαχρέιν

Έκκληση για βοήθεια από τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή, πώς είναι η κατάσταση σε μεγάλες πόλεις - «Ξυπνάμε από τις εκρήξεις, έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε»
THE LIFO TEAM
 
 