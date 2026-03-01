Πώς βρήκαν τον Χαμενεΐ και τον κύκλο του: Από τη μυστική παρακολούθηση της CIA μέχρι την επίθεση του Σαββάτου

Για μήνες, Αμερικανοί κατάσκοποι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Στο τέλος, όλα όσα χρειάστηκαν ήταν μία μόνο συνάντηση στο κέντρο της Τεχεράνης και η απόφαση να χτυπήσουν το πρώτο φως της μέρας.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο το πρωί, όταν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν δεκάδες βόμβες στο ισχυρά φρουρούμενο συγκρότημά του, σε μια επιχείρηση που περιγράφεται ως κοινή δράση ΗΠΑ-Ισραήλ. Τουλάχιστον πέντε ακόμα υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος σκοτώθηκαν μαζί του.

Ταυτόχρονες εκρήξεις σημειώθηκαν σε τουλάχιστον δύο άλλες τοποθεσίες της Τεχεράνης, σε αυτό που ένας αξιωματούχος άμυνας περιέγραψε ως «μαζική, εξαιρετικά τολμηρή επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας», που «χτύπησε τους κορυφαίους ηγέτες από την αρχή».

Αργότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, μετά από ώρες σύγχυσης και διαψεύσεων. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα, καλύπτοντας τον ήλιο. Δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι μεγάλο μέρος του συγκροτήματος είχε μετατραπεί σε συντρίμμια.

Το σώμα του Χαμενεΐ, φερόμενο να είναι γεμάτο με θραύσματα, φέρεται να ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναφέρουν ότι είδαν φωτογραφίες του νεκρού.

Η επίθεση ήταν το αποκορύφωμα μηνών αυξανόμενης έντασης. Πέρυσι, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου των 12 ημερών», αλλά τότε ο Τραμπ επενέβη για να επιβάλει μια επισφαλή ανακωχή. Οκτώ μήνες αργότερα, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν να σταματούν, η υπομονή του Αμερικανού προέδρου εξαντλήθηκε.

Χαμενεΐ: Από την μυστική παρακολούθηση της CIA μέχρι την επίθεση του Σαββάτου

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση επιταχύνθηκε αφού οι πληροφορίες έδειξαν ότι το Ιράν ετοίμαζε προληπτικό πλήγμα, αν και τουλάχιστον μία πηγή πληροφοριών αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η CIA παρακολουθούσε τις κινήσεις του Χαμενεΐ για μήνες, μαθαίνοντας τη ρουτίνα και τις τοποθεσίες του, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας New York Times. Καθοριστικό ήταν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών γνώριζαν πως ο Χαμενεΐ θα συμμετείχε στη συνάντηση του Σαββάτου στην Τεχεράνη.

Αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάστηκαν στο Ισραήλ και το χτύπημα προγραμματίστηκε. Η επιλογή του Σαββατοκύριακου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και της Σαμπάτ αιφνιδίασε το καθεστώς, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η Σαμπάτ, η εβραϊκή ημέρα ανάπαυσης, παραδοσιακά καθιστά λιγότερο πιθανή την ισραηλινή δράση, ενώ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού οι πιστοί μουσουλμάνοι τηρούν αυστηρή νηστεία από την αυγή έως τη δύση του ηλίου.

Ισραήλ και ΗΠΑ είχαν επίσης αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, στην μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή μετά τον Πόλεμο του Ιράκ.

Τέλος, υπήρξαν και αναφορές για ήσυχη υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία, με τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να φέρεται να κάλεσε ιδιωτικά τον Τραμπ να χτυπήσει, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα γινόταν πιο επικίνδυνο αν αφεθεί ανεξέλεγκτο.

