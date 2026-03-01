ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν»

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της βύθισαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) γράφει σε ανάρτηση μέσω X: «Μια ιρανική κορβέτα της κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται αυτή την ώρα στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar. Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Σε νέα ανάρτηση, το CENTCOM έγραψε ότι «τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχη και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury» και «αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη».

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες στα αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι