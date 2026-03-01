ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διεθνή

ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν»

«Το πλοίο βυθίζεται αυτή την ώρα στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar», τονίζει το CENTCOM

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΠΛΟΙΟ ΗΠΑ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΝ Facebook Twitter
Φωτ.: www.centcom.mil
0

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της βύθισαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) γράφει σε ανάρτηση μέσω X: «Μια ιρανική κορβέτα της κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται αυτή την ώρα στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar. Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».

Σε νέα ανάρτηση, το CENTCOM έγραψε ότι «τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχη και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury» και  «αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη».

Διεθνή

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες στα αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι

Σε όλο τον Κόλπο, το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε συμμάχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες στα αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι

Σε όλο τον Κόλπο, το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε συμμάχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ, ΕΠΣΤΑΙΝ, ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / BBC: Το άγνωστο πρόσωπο που συνέδεε τον Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν

Το πρόσωπο που φέρεται να λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία ως βασικός σύνδεσμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου, της Σάρας Φέργκιουσον και του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές σχέσεις που κινούνται στο παρασκήνιο των βασιλικών κύκλων και των διεθνών επιχειρηματικών συμφωνιών
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διεθνή / Τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή: Πού είναι εγκλωβισμένοι - Μαρτυρίες από Ντουμπάι και Μπαχρέιν

Έκκληση για βοήθεια από τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή, πώς είναι η κατάσταση σε μεγάλες πόλεις - «Ξυπνάμε από τις εκρήξεις, έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε»
THE LIFO TEAM
 
 