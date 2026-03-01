Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί του 38χρονου συντρόφου της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση θανάτου της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι στα σκαλιά του σπιτιού της, το Σάββατο (28/2).

Ο 38χρονος σύντροφός της θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, καθώς η χθεσινή προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στις Αρχές πως βρήκε την 31χρονη χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το σώμα της εγκύου τόνισε πως έφερε πολλαπλά τραύματα και μονάχα το ένα μπορούσε να αποδοθεί σε πτώση.

«Πριν το κακό είχε προηγηθεί καβγάς»

Γειτόνισσα του ζευγαριού μίλησε στο Mega και αποκάλυψε πως λίγη ώρα πριν τον θάνατο της 31χρονης, άκουσε έντονο καβγά.

«Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και έναν άνδρα να φωνάζει "ψόφα σκυλί" ή "ψόφα σαν σκυλί" και μετά μεγάλη φασαρία και μετά νέκρα», είπε η γειτόνισσα.

Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί του 38χρονου συντρόφου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων γειτόνων, ο 38χρονος φέρεται να τους έδωσε μια διαφορετική εκδοχή των όσων έγιναν, από αυτήν που έδωσε στην Αστυνομία.

«Μας είπε ότι η κοπέλα του μπήκε στο μπάνιο, ζαλίστηκε, έπεσε, χτύπησε και έμεινε εκεί», ανέφερε γείτονας.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι η 31χρονη να χτυπήθηκε και έπειτα να τοποθετήθηκε στις σκάλες, ώστε να φανεί σαν ατύχημα είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

