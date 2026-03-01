Τραμπ: «Βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία και βρίσκεται σε διαδικασία καταστροφής του υπόλοιπου ιρανικού ναυτικού.

Παράλληλα, δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν «προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από τα οποία ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας! Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό αρχηγείο τους. Πέρα από αυτό, ο ναυτικός τους στόλος τα πάει πολύ καλά!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει να μιλήσουμε»

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό The Atlantic, ότι η νέα ηγεσία της Τεχεράνης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί του, προσθέτοντας πως και ο ίδιος προτίθεται να ανταποκριθεί.

«Θέλουν να μιλήσουμε και εγώ συμφώνησα να το κάνω, οπότε θα συνομιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν προσφέρει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ», είπε ο Τραμπ από το Mar-a-Lago.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου Michael Scherer, εάν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σου το πω αυτό».

Σημείωσε ακόμη, ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι πλέον εν ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο... ήταν ένα μεγάλο πλήγμα», είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπαιξαν πολύ πονηρά».

Ιράν: Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Ο αμερικανικός στρατός μετρά τις πρώτες του απώλειες από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Για τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες Αμερικανούς στρατιωτικοί σε επιχείρηση στο Ιράν, έκανε λόγο το CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) που έγραψε σε ανάρτηση, ότι:

«Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχη και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury» και «αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη».

Με πληροφορίες από Axios