Λένον - ΜακΚάρντεϊ σε σύγχρονη εκδοχή: Όταν ο Τζούλιαν συνάντησε τυχαία τον «θείο» Πωλ στο αεροδρόμιο

Απρόσμενη «οικογενειακή» συνάντηση είχαν ο Τζούλιαν Λένον και ο «θείος» του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο αεροδρόμιο.

Ο τραγουδιστής και ο γιος του θρυλικού Beatle Τζον Λένον πόσταρε δυο φωτογραφίες με τους δύο τους γράφοντας «είναι απίθανο πάνω σε ποιον μπορείς να πέσεις σε ένα lounge αεροδρομίου!».

«Κανείς άλλος από τον Θείο Πωλ... Πόσο, πόσο υπέροχο και κόντρα σε ποιες πιθανότητες... Ευγνώμων» έγραψε στο tweet του ο γιος του θρύλου με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια.

It’s Amazing who you run into in an airport Lounge! None other than Uncle Paul….

So, so lovely, and what are the chances…



Thankful…. ❤️🙏🏻😘 pic.twitter.com/OR2glVe7Gl