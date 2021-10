Μεγαλύτερες διαστάσεις έλαβε σήμερα το ποτάμι της λάβας που ρέει από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στην ισπανική Λα Πάλμα αφού το βόρειο τμήμα του κρατήρα κατέρρευσε το προηγούμενο βράδυ προκαλώντας εντυπωσιακές εκρήξεις, αλλά οι αρχές απέκλεισαν περαιτέρω εκκενώσεις.

Παρά την έντονη δραστηριότητα, η λάβα φάνηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία με τα προηγούμενα πύρινα ποτάμια και να αποφεύγει περιοχές που έως τώρα έχουν γλιτώσει την καταστροφή, δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άνχελ Τόρες.

Impressive video recorded with a drone. #LaPalma island volcano, Canary Islands. It was before the new vents opened. Now there is mega outflow of magma going on ..#LaPalma #CumbreVieja #Kilauea #Espana #Lapalmaerupcion #LaPalmavolcan#CanaryIslands #Spain #Canarias #lava pic.twitter.com/2qkZwsvnD9