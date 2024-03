Κύπρος: Έτοιμο και δεύτερο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα έφτασε χθες Παρασκευή (15/3) και σήμερα, οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν πως και δεύτερο πλοίο είναι έτοιμο για αναχώρηση.

Ο εκπρόσωπος του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης ανακοίνωσε από το κυπριακό ραδιόφωνο ότι το δεύτετο πλοίο, που ονομάζεται «Jennifer» είναι έτοιμο να αποπλεύσει «σήμερα (Σάββατο) ή αύριο (Κυριακή)» με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας.

Update from Cyprus📽️ WCK’s Trish is at the port in Larnaca where final preparations are underway for our next shipment of aid to sail to Gaza. The crew is boarding the support vessel that will accompany the aid and oversee the technical offloading process.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/ODXTQ3LgR0